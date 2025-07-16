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大陸 大陸焦點 特派現場

36歲男因「糖尿病引發心衰」死亡　23歲妻崩潰喊：絕不改嫁

▲兩人的婚紗照。（圖／翻攝自微博）

▲兩人的婚紗照。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

黑龍江龍山一名36歲的吳先生近日因糖尿病引起心衰死亡，留下結婚不到2年的23歲妻子鹿太太。鹿太太悲痛萬分表示，不會再遇到和吳先生一樣，對她這麼好的人，公婆也待她如親生女兒般，自己絕不會改嫁。

據《極目新聞》報導，鹿太太表示，丈夫早在10歲就確診1型糖尿病，因此需要經常住院接受藥物和注射治療。今年6月30日，丈夫突然出現不停嘔吐、腹瀉等症狀，經過醫院檢查，發現因糖尿病導致了一系列身體併發症，包括多重器官衰竭，尤其是心臟衰竭。

▲兩人結婚不到2年。（圖／翻攝自微博）

▲兩人結婚不到2年。（圖／翻攝自微博）

她接著說道，7月12日，丈夫突覺得身體特別熱，想要喝冰水吃冰塊，結果出現喘氣昏迷的症狀，丈夫患上了熱射病；7月13日上午11時，因糖尿病引起的多重症狀併發症，以及心臟衰竭，丈夫不幸離世，「起初我們以為問題不大，沒想到最終卻奪走了他的生命，從夫妻結婚到丈夫不幸離世，不到兩年。」

鹿太太回憶起兩人相識的過程，18歲時兩人在網路上認識，她發現吳先生的經歷和思想觀念與自己極為相似，由此產生好感，並展開追求，起初，男方認為她年紀小，一時衝動追求愛情，並沒有當真，她的堅持和真誠讓他慢慢心軟。

▲鹿太太稱，在丈夫家的生活都很快樂。（圖／翻攝自微博）

▲鹿太太稱，在丈夫家的生活都很快樂。（圖／翻攝自微博）

她表示，2021年，兩人第一次見面，後來，她執意追隨男方，回到他的老家黑龍江雙鴨山，為了給女友更好的生活，待業的吳先生找了一份電梯管理員的工作，之後因工傷造成脛骨骨折，坐上了輪椅。鹿太太在工作之餘，時時陪伴在他身邊，鼓勵開導他，讓他從自卑、消極的情緒中走出來；2023年11月，兩人舉辦了婚禮。

鹿太太稱，嫁到吳家的這段日子，是她人生中最幸福的時光。丈夫不僅給予她精神上、物質上的關愛和支持，也在帶領她為人處世等方面成長，「我小時候父母離異，母親改嫁後，新家人不喜歡我，但嫁到吳家後，公婆待我很好，還支付了我上大學的費用。」

▲鹿太太照顧丈夫。（圖／翻攝自微博）

▲鹿太太照顧坐輪椅的丈夫。（圖／翻攝自微博）

她發布訃告，告別深愛的丈夫：「2023年11月5日你娶我回家，2025年7月13日我送你去佈置我們下輩子的新家。下輩子健健康康的來，不要再有病。」

談到未來，鹿女士稱，會先和公婆及家人處理好丈夫的最後一程。隨後，回山西老家調養身體和狀態，休養一段時間後，再回到公公婆婆家。對於朋友和家人的相勸，她稱自己不會改嫁，有機會可能會領養一個孩子，開始新的生活。

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