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美參院委員會通過法案　授權總統「10億美元軍援台灣」

▲▼美國國會大廈,國會山莊,參議院,眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於華盛頓特區的美國國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國參議院撥款委員會7月31日通過一項國防部支出法案，授權總統可以動用10億美元「總統撥款權」（PDA）軍援台灣。

這項法案支出總額約8520億美元，詳細內容尚未正式對外公布，但參與審議的民主黨參議員昆斯（Chris Coons）透露，委員會已同意授權總統依據「總統撥款權」，從美軍庫存之中，調撥軍事裝備，支援台灣。

事實上，美國前總統拜登也於去年9月第2度動用「總統撥款權」，對台提供5.67億美元軍援，成為美國目前最高金額的PDA軍援計畫。

華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）的葛梅茲（Eric Gomez）分析，傳統的外國軍事銷售制（Foreign Military Sales，FMS）流程繁複，也往往造成對台軍售交付延遲。但是，「總統撥款權」讓美國總統得以直接轉移美軍庫存中的軍事設備及服務，有助於推動台灣發展不對稱防禦能力。

除了援台預算之外，該法案也編列8億美元增援烏克蘭、2.25億美元投入波羅的海安全倡議、2000萬美元支持「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）合作計畫，但仍需經參議院全院表決通過，並與眾議院版本協調一致，才會送交川普簽署生效。
 

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