嗆國民黨「不懂國際談判的巨嬰」　綠議員曝：20％關稅有望降至更低

▲民進黨台北市議員顏若芳嗆國民黨，像是「不懂國際談判的巨嬰」。（圖／翻攝自Facebook／顏若芳）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國政府今（1日）公布對等關稅最新稅率，台灣目前為20％，然而，國民黨質疑，該結果遠高於日韓的15％，顯見政府談判不力。對此，民進黨台北市議員顏若芳開嗆，國民黨就像「不懂國際談判的巨嬰」，顏若芳說明，這個稅率只是「階段性」的，雙方目前仍在持續磋商，還有望降至更低。

顏若芳表示，美國對等關稅波及全球，台灣的「階段性」稅率，則從今年4月的32%降幅到20%，國民黨卻還在一邊造謠、一邊製造恐慌？不管怎樣都要嘴，根本就是見不得台灣好。

顏若芳指出，綜觀美國對全球開徵的對等關稅，4月迄今，包括，歐盟、日本、印度、韓國等國的降幅皆落在2至10%，不過，加拿大反而因為被美國認定打擊芬太尼走私不力，遭開徵35%的高稅率。

至於台灣的部分，顏若芳強調，目前的階段性稅率為20%，相比4月的稅率已經「調降12%」，實屬不易，而且這個稅率只是階段性的，雙方目前仍在持續磋商中，有望降至更低。

顏若芳不解，中央目前仍努力在談判上，但國民黨就像個沒有執政過、不了解國際談判的巨嬰，依然上演著一哭二鬧的戲碼，先前，趙少康還大膽預言，稅率高達32%，如今破功後，反而惱羞成怒稱「政府喪權辱國」。

此外，顏若芳提及，國民黨立委陳玉珍還呼籲政府，「應借助中國力量與美談判」，但目前中國階段性關稅遠高於台灣，不禁讓顏若芳傻眼，這些離譜的言論，難道就是國民黨素質？

最後，顏若芳強調，面對國際變局，大家應該做的，就是支持政府積極捍衛國家主權、對外磋商談判，國民黨酸葡萄心理作祟，見不得台灣好的行為，真的大可不必。