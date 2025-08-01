台美關稅談判有「保密協議」　時代力量：政府適時說明才能獲得信任

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／時代力量提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

針對「暫時性」關稅20％一事，總統賴清德今（1日）召開記者會說明台美談判進度，不過由於談判細節涉及「保密協議」，具體內容，仍需待雙方達成協議後，始能公開，總統則強調，屆時會將協議送至國會審議。時代力量則呼籲，適時的說明，是政府能獲得社會信任、支持的前提，要求政府在談判框架下，兼顧保密與民主透明，與國人溝通整體政策方向與因應機制。

時代力量表示，根據賴清德總統稍早的記者會，因為談判的程序安排，台美雙方還未談判完成，還會有進一步磋商，因此，20%有可能只是暫時性稅率，後續還有再調降的可能。

不過，時代力量呼籲，政府應向社會溝通談判走向，譬如，要守什麼？什麼可能要開放？讓社會及早因應出擊，畢竟台美談判至今，政府在對美投資方向、可能鬆綁進口領域始終未鬆口，僅有外媒報導的臆測推斷。

時代力量說，賴總統雖於記者會上強調，基於雙方保密協議，無法跟社會大眾說明，但政府可以做的是，針對談判架構、談判核心目標、可能的社會衝擊，作整體的方向說明，讓國人了解整體走向、評估風險。

此外，時代力量指出，政府也應協助產業與弱勢，先行溝通、預先支持，在關稅衝擊下，提出具體配套，例如，產業補貼、轉型支援、出口替代市場布局等，以降低對出口貿易的負面影響，雖然民間已經在評估可能遭受的衝擊，但政府對產業的溝通與協助，應該走在前面。

時代力量進一步點出，政府也要試著提升對美國談判的公共參與，不論是在諮詢機制、定期報告，或形成後盾的部分，時代力量建議，政府可以結合專家與產業界，組成談判諮詢機制，定期向國會、全國人民報告進展，提升政策的正當性與社會信任，讓全民、產業界可以作為政府的後盾。

時代力量說明，可以理解外交與經貿談判需保有彈性空間，但透明、適時的溝通，是政府能獲得社會信任、支持的前提，為此，時代力量呼籲，政府在談判框架下，兼顧策略保密與民主透明，按部就班向國人說明整體政策方向與因應機制，才能凝聚共識、減緩風險、保障產業、民眾福祉。