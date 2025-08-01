這次不龜縮了！　專家：川普「重塑貿易秩序」玩真的

▲川普關稅持續影響全球經濟。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於7月31日正式簽署行政命令，對全球貿易夥伴啟動新一波關稅措施，象徵對等關稅正式上路。一名專家認為，最新公布的關稅名單清楚表示，川普「重塑貿易秩序」是玩真的。

自從4月2日「解放日」宣布對等關稅以來，川普政府政策多次反覆，甚至互相矛盾，不僅讓批評人士質疑他實現威脅的決心，華爾街甚至流行起「TACO」一詞，也就是「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out），形容投資人對於政府關稅政策「朝令夕改」的反應。

不過，貿易研究公司「韓禮士基金會」（Hinrich Foundation）政策專家艾爾姆斯（Deborah Elms）向BBC表示，現在公布的關稅名單清楚表明，關稅將會繼續存在，而且川普對於重塑貿易秩序是認真的。

她說，「之前確實存在某種程度的混亂，但我想說的是，如果你在最初6個月的混亂中，還沒有搞清楚狀況……川普正在執行重組貿易的任務。」

艾爾姆斯表示，川普正在展現的是，決定權最終掌握在他的手中，而且他將以令人驚訝的方式採取行動，得到他想要的東西。

舉例來說，瑞士原以為與美國達成了更有利的協議，卻遭到高達39%的關稅稅率重擊，這是川普「政策制定個人化」的跡象之一。

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▼截至8月1日，川普對等關稅稅率一覽表。（圖／記者張方瑀製）