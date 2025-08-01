她赫見體重計「2筆54kg紀錄」：不是我！懷疑尪又偷吃

▲體重計上多出的2筆秤重紀錄，讓女子懷疑丈夫再度偷吃。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

國外一名女子表示，她因丈夫過去出軌問題分居，男方目前住在另一處公寓。然而，她有次回頭查看家中電子體重計的歷史紀錄時，發現凌晨時段出現2筆120磅（約54.4公斤）的秤重紀錄，讓她懷疑丈夫又趁她不在家時，偷帶其他女性回家。

這名女子以帳號「u／throw-Doubt303」在網路論壇Reddit發文表示，她因為好奇檢查體重計的使用紀錄，意外發現有2筆陌生人的秤重紀錄，時間落在凌晨12時25分與12時26分，2筆數值皆為120磅（約54.4公斤）。但她強調自己當時不在家，自己的體重低於120磅，丈夫也不可能是那個體重，那天唯一在公寓裡的人是她的丈夫。

女子指出，她與丈夫正分居中，這麼做的目的是因男方先前有過不忠行為，但彼此已協議在這段期間要有所成長，「我們的目標是努力為自己打下更好的基礎，我們同意不見別人。」如今她發現體重計的貓膩後，雖不想妄下結論，並圖保持冷靜、未對丈夫提及此事，但仍隱隱不安，「在內心深處，我無法擺脫有其他人在我家的感覺，（這種感覺）正在吞噬我」，她認為此情況不像是電子體重計的故障，在於體重計只有在有人實際踩上去時，才會記錄數值，而不會隨機紀錄無關的數值。

▲女子心中隱隱不安，懷疑丈夫又對感情不忠。（圖／翻攝自Reddit）

貼文引發網友熱議，大家認同女子的疑惑並非空穴來風，其中就有人建議「別告訴他，妳知道家裡有個女性，先聯繫律師，制定一個應對策略」，也有網友表示「這是2次連續的秤重，顯然他已放開手腳開始和其他女性交往」。

另一方面，還有人大讚她的偵查能力「這是專家級的調查，男性總是低估女性的直覺，當妳和他對峙時，他可能會試圖把你描繪成一個瘋子或偏執狂，但妳不是」。

此外，《華盛頓郵報》先前報導，美國網紅亞歷克薩洛西 （Alexa Losey）透過門鈴監視器畫面發現男友偷吃，並印出大量截圖貼滿屋內，展現高超的抓姦技巧。

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