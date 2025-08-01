　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她赫見體重計「2筆54kg紀錄」：不是我！懷疑尪又偷吃

體重計上多出的2筆秤重紀錄，讓女子懷疑丈夫再度偷吃。（示意圖／Unsplash）

▲體重計上多出的2筆秤重紀錄，讓女子懷疑丈夫再度偷吃。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

國外一名女子表示，她因丈夫過去出軌問題分居，男方目前住在另一處公寓。然而，她有次回頭查看家中電子體重計的歷史紀錄時，發現凌晨時段出現2筆120磅（約54.4公斤）的秤重紀錄，讓她懷疑丈夫又趁她不在家時，偷帶其他女性回家。

這名女子以帳號「u／throw-Doubt303」在網路論壇Reddit發文表示，她因為好奇檢查體重計的使用紀錄，意外發現有2筆陌生人的秤重紀錄，時間落在凌晨12時25分與12時26分，2筆數值皆為120磅（約54.4公斤）。但她強調自己當時不在家，自己的體重低於120磅，丈夫也不可能是那個體重，那天唯一在公寓裡的人是她的丈夫。

女子指出，她與丈夫正分居中，這麼做的目的是因男方先前有過不忠行為，但彼此已協議在這段期間要有所成長，「我們的目標是努力為自己打下更好的基礎，我們同意不見別人。」如今她發現體重計的貓膩後，雖不想妄下結論，並圖保持冷靜、未對丈夫提及此事，但仍隱隱不安，「在內心深處，我無法擺脫有其他人在我家的感覺，（這種感覺）正在吞噬我」，她認為此情況不像是電子體重計的故障，在於體重計只有在有人實際踩上去時，才會記錄數值，而不會隨機紀錄無關的數值。

女子心中隱隱不安，懷疑丈夫又對感情不忠。（圖／翻攝自Reddit）

▲女子心中隱隱不安，懷疑丈夫又對感情不忠。（圖／翻攝自Reddit）

貼文引發網友熱議，大家認同女子的疑惑並非空穴來風，其中就有人建議「別告訴他，妳知道家裡有個女性，先聯繫律師，制定一個應對策略」，也有網友表示「這是2次連續的秤重，顯然他已放開手腳開始和其他女性交往」。

另一方面，還有人大讚她的偵查能力「這是專家級的調查，男性總是低估女性的直覺，當妳和他對峙時，他可能會試圖把你描繪成一個瘋子或偏執狂，但妳不是」。

此外，《華盛頓郵報》先前報導，美國網紅亞歷克薩洛西 （Alexa Losey）透過門鈴監視器畫面發現男友偷吃，並印出大量截圖貼滿屋內，展現高超的抓姦技巧。

延伸閱讀
夜店女公關遭前男友割頸慘死　目擊者還原驚悚過程：腦袋一片空白
夜店女公關遭割喉！孫生哀悼「真的好扯」　客人曝她真面目：人超好
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天
快訊／黃呂錦茹改口認罪　1000萬交保
半導體、232條款僅原則性磋商　賴清德：調查公布後會明朗
關稅20%！彰化水五金業者崩潰：訂單恐跑光
關稅20%！盧秀燕喊話賴清德：快收心處理國家重大危機
快訊／柬埔寨宣布「對美商品零關稅」！　再買10架波音
有自信談比20%低？　賴清德：還沒簽會議總論但完成階段性成果
台灣投資逾3000億美元換20%關稅？　賴清德：簽保密協議盼
台灣關稅20%！　3行業海嘯第一排
賴清德：對美談判必須向國會負責　「一定會向立院報告取得同意」
「讓那麼多還是實質32%！」　藍委批賴清德：1年多辦了哪些大
快訊／20%不是目標　賴清德：繼續談判爭取更有利稅率

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／川普降稅換大單！　柬埔寨宣布「對美商品零關稅」

一家四口健行遭男持刀攻擊　媽先帶2女兒逃生「返回救丈夫」雙亡

30分鐘達成協議！南韓官員曝背後2秘訣　讚川普「談判大師」

她赫見體重計「2筆54kg紀錄」：不是我！懷疑尪又偷吃

川普關稅政策盤點！蘋果也難倖免　科技、能源成下一波目標

遊樂設施甩到空中「突斷成兩半」　遊客重摔落地23人受傷3送醫

關稅「很好很順利」！　川普嗨喊：很快進帳數千億美元

美中談判進度曝！貝森特「有信心達協議」　川普尚未點頭

川普還有一招！「洗產地」轉運商品　全部加徵40%關稅

專家曝2解法！台灣最終稅率有望「降至15%」　與日韓同級

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【泰格與雪兒】中華電信

快訊／川普降稅換大單！　柬埔寨宣布「對美商品零關稅」

一家四口健行遭男持刀攻擊　媽先帶2女兒逃生「返回救丈夫」雙亡

30分鐘達成協議！南韓官員曝背後2秘訣　讚川普「談判大師」

她赫見體重計「2筆54kg紀錄」：不是我！懷疑尪又偷吃

川普關稅政策盤點！蘋果也難倖免　科技、能源成下一波目標

遊樂設施甩到空中「突斷成兩半」　遊客重摔落地23人受傷3送醫

關稅「很好很順利」！　川普嗨喊：很快進帳數千億美元

美中談判進度曝！貝森特「有信心達協議」　川普尚未點頭

川普還有一招！「洗產地」轉運商品　全部加徵40%關稅

專家曝2解法！台灣最終稅率有望「降至15%」　與日韓同級

Sandy尪婚前被約談判「誰是她男友」！男秒被認出…傷心：等妳好多年

快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天

張睿家認了隱婚6年！「回家會跪算盤」不敢說　婚宴加到20桌砸300萬

關稅20%僅60分需「補考」！ 商總許舒博：輸日韓對台壓力大

夢想家教練團異動！　昔傳奇控衛陳世念卸下助教職務

端4千億美元換更低稅率？「賴清德喊保密」　PTT炸鍋：日韓都能說

快訊／認幽靈罷免換自由！黃呂錦茹改口認罪　1000萬交保

對美談判就差最後一步　賴清德拋2原則、2目標：台美互相了解立場

日情侶檔YTR爆性醜聞！男友「性侵女偶像」懷孕逼墮胎…她怒斬5年情

霍佛德預計與勇士簽2年約　他和「小手套」都在等庫明加

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

國際熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

台灣20％稅率　與斯里蘭卡、越南並列

台灣關稅有結果？川普將壓線宣布

39名少男慘死　數十人陰莖被切除！「奪命成年禮」Ulwaluko結束了

台灣列第3類　美官員：未簽協議+高逆差

白宮：最新稅率8／7生效　緩衝條件曝

曾拍成人無碼片！　日正妹「出道5天」被迫退團

對等關稅8／1開徵　美股重挫330點

川普同意！對墨關稅延90天

台灣關稅太高　日韓歐「砸千億」換降稅

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

新莊箱屍案突破！29歲男現身巷口棄屍路線曝

台灣關稅20％！賴清德：暫時性關稅　可望再調降

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面