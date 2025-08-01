獨／高雄5口墜谷慘況曝！疑17歲女「頭部只剩下巴」　緊急比對DNA

▲搜救人員在1日進行第三天的人命搜救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市桃源區在7月30日晚間發生一起一家五口墜落山谷的嚴重意外，搜救行動已邁入第三天。昨日雖一度尋獲一具遺體與部分殘肢，但因午後降雨影響安全，搜救暫時中止，今日（1日）上午8時重新展開。

然而，這起搜救任務卻出現駭人進展，根據最新掌握的消息，首日尋獲的遺體疑似為年僅17歲的潘姓少女，但令人震驚的是，遺體竟為「無臉」狀態，僅存「下巴」，臉部以及頭部後方全部不見，所以遺體無法確定身分，因此在7月31日晚間已經採集DNA，將透過鑑定方式確認是否為潘女本人，另外檢方與鑑識人員也正進一步釐清遺體受損原因，將對遺體進行相驗，釐清相關的死亡細節。

▲搜救人員在1日進行第三天的人命搜救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外在昨天中午傳出找到「斷肢」，但根據掌握「斷肢」是還埋在土裡，有搜救人員目視「疑似」腳或手，但因為旁邊都是土石，所以無法確認，原本是要透過開挖方式來搜尋，另外也有找到疑似車輛殘骸的輪胎，不過由於因為山區雨勢的關係，造成搜救行動中斷，預計這個部分將在今天上午進行，釐清疑似找到「斷肢」是否為一具完整人體，或是地點下方是否有人待救。