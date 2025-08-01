　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄5口墜谷慘況曝！疑17歲女「頭部只剩下巴」　緊急比對DNA

▲搜救人員在1日進行第三天的人命搜救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲搜救人員在1日進行第三天的人命搜救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市桃源區在7月30日晚間發生一起一家五口墜落山谷的嚴重意外，搜救行動已邁入第三天。昨日雖一度尋獲一具遺體與部分殘肢，但因午後降雨影響安全，搜救暫時中止，今日（1日）上午8時重新展開。

然而，這起搜救任務卻出現駭人進展，根據最新掌握的消息，首日尋獲的遺體疑似為年僅17歲的潘姓少女，但令人震驚的是，遺體竟為「無臉」狀態，僅存「下巴」，臉部以及頭部後方全部不見，所以遺體無法確定身分，因此在7月31日晚間已經採集DNA，將透過鑑定方式確認是否為潘女本人，另外檢方與鑑識人員也正進一步釐清遺體受損原因，將對遺體進行相驗，釐清相關的死亡細節。

▲搜救人員在1日進行第三天的人命搜救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲搜救人員在1日進行第三天的人命搜救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外在昨天中午傳出找到「斷肢」，但根據掌握「斷肢」是還埋在土裡，有搜救人員目視「疑似」腳或手，但因為旁邊都是土石，所以無法確認，原本是要透過開挖方式來搜尋，另外也有找到疑似車輛殘骸的輪胎，不過由於因為山區雨勢的關係，造成搜救行動中斷，預計這個部分將在今天上午進行，釐清疑似找到「斷肢」是否為一具完整人體，或是地點下方是否有人待救。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣20%關稅該注意「2重點」　趙怡翔：暫時性稅率比日韓友善
關稅20%前哨戰！「232條款」才是大魔王　力爭最惠國待遇
關稅20%！他看日韓「減最多稅率是台灣」酸：果然政府會談判
對等關稅20％！蔣萬安批賴政府失職　籲公布談判過程
快訊／開庭僅20分鐘　黃呂錦茹全部認罪了
專家曝2解法！　台灣最終稅率有望「降至15%」
獨／5口墜谷慘況曝！　疑17歲女「頭部只剩下巴」
台灣列第3類！　美官員曝「20%關稅」2大關鍵
快訊／新台幣重貶！　重回30字頭
「暫時性關稅32%到20%」　他點關鍵數字：台灣是美前六大逆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

薑母鴨店退租！冷凍庫變「蛆蟲度假村」　奧客落跑房東PO文幹譙

新莊「行李箱腐屍」DNA比對！指甲嚴重汙染　今解剖重新採樣

基隆女駕駛深夜開車墜20米邊坡　賓士「自動報警」救她一命

快訊／開庭20分鐘後改口認罪了！　庭後決定黃呂錦茹是否交保

獨／高雄5口墜谷慘況曝！疑17歲女「頭部只剩下巴」　緊急比對DNA

快訊／南投土石流道路中斷　民和國中、信義國小停班停課

快訊／大罷免大失敗後她仍在押　黃呂錦茹涉幽靈連署今首開庭

豪雨狂炸！彰化芬園三合院驚現「10樓深巨坑」 崩塌畫面曝光

體罰女球員「不准睡覺、嘴塞襪子」　體育名校籃球教練判刑5月

新莊箱屍疑逆倫！爸為獨子鋪路賣芋頭粥　鄰曝一家人背景：常吵架

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【泰格與雪兒】中華電信

薑母鴨店退租！冷凍庫變「蛆蟲度假村」　奧客落跑房東PO文幹譙

新莊「行李箱腐屍」DNA比對！指甲嚴重汙染　今解剖重新採樣

基隆女駕駛深夜開車墜20米邊坡　賓士「自動報警」救她一命

快訊／開庭20分鐘後改口認罪了！　庭後決定黃呂錦茹是否交保

獨／高雄5口墜谷慘況曝！疑17歲女「頭部只剩下巴」　緊急比對DNA

快訊／南投土石流道路中斷　民和國中、信義國小停班停課

快訊／大罷免大失敗後她仍在押　黃呂錦茹涉幽靈連署今首開庭

豪雨狂炸！彰化芬園三合院驚現「10樓深巨坑」 崩塌畫面曝光

體罰女球員「不准睡覺、嘴塞襪子」　體育名校籃球教練判刑5月

新莊箱屍疑逆倫！爸為獨子鋪路賣芋頭粥　鄰曝一家人背景：常吵架

大罷免後會知所進退？　柯建銘：這不必問我

美中談判進度曝！貝森特「有信心達協議」　川普尚未點頭

薑母鴨店退租！冷凍庫變「蛆蟲度假村」　奧客落跑房東PO文幹譙

新莊「行李箱腐屍」DNA比對！指甲嚴重汙染　今解剖重新採樣

台南市警察局16名高階警官調整　8月1日舉行聯合交接典禮

點台灣20%關稅該注意「2重點」　趙怡翔：暫時性稅率已比日韓友善

髖部骨折1年死亡率高達20%　醫：做這3種運動可造骨、防跌

關稅20%前哨戰！「232條款」才是大魔王　力爭最惠國待遇

ACNE STUDIOS金色櫥窗太美！秋冬話題牛仔褲、限定冰淇淋車登場

基隆女駕駛深夜開車墜20米邊坡　賓士「自動報警」救她一命

【斷糧驚魂】溪水暴漲路斷！竹山15茶工受困山區

社會熱門新聞

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

新莊箱屍案突破！29歲男現身巷口棄屍路線曝

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

19年懸案終於破解！慢跑女被「套住頭」侵犯　噁男抓到了

新北腐爛箱屍　警方突襲逮捕1男

即／桃園物流倉儲爆嚴重火警

劉柏葳外公喊冤！根本沒讓外孫進家門

剴剴媽被通緝落網　可怕黑歷史曝光！

新莊行李箱腐屍　疑為「逆子弒父」

嗆詐團被封鎖　他改身分證仍變人頭戶

即／傳信義割喉男外公是警察　知情人士曝實情

即／剴剴生母被裁定羈押禁見

大一生殺學長　被逮還上臉書調情

北市正妹去男網友家看電影　突被撲上性侵

更多熱門

相關新聞

彰化翁失聯6天　警消海巡陸空持續搜尋

彰化翁失聯6天　警消海巡陸空持續搜尋

彰化線西鄉一名74歲汪姓阿伯，27日下午騎單車出門後就此失聯，家屬焦急報案。雖然海巡人員已在堤防旁找到他的腳踏車，但至今進入第6天仍不見人影。現在警消、海巡與民間救難隊全體總動員，展開陸空大搜索，希望能儘快找到他。

鄭明典示警「致災回波」　前方雨區幾乎不移動

鄭明典示警「致災回波」　前方雨區幾乎不移動

女畢業生下跪陳情「被性騷」！高空大最新聲明曝

女畢業生下跪陳情「被性騷」！高空大最新聲明曝

雨還要下！紫爆擴大豪雨以上熱區曝

雨還要下！紫爆擴大豪雨以上熱區曝

19年懸案終於破解！慢跑女被「套住頭」侵犯　噁男抓到了

19年懸案終於破解！慢跑女被「套住頭」侵犯　噁男抓到了

關鍵字：

高雄桃源搜救山谷意外汽車豪雨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

新莊箱屍案突破！29歲男現身巷口棄屍路線曝

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

台灣關稅20％！賴清德：暫時性關稅　可望再調降

台灣關稅20％　謝寒冰：贏麻了

19年懸案終於破解！慢跑女被「套住頭」侵犯　噁男抓到了

台灣20％稅率　與斯里蘭卡、越南並列

台灣關稅有結果？川普將壓線宣布

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面