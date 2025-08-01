川普關稅政策盤點！蘋果也難倖免　科技、能源成下一波目標

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）上任後，掀起一場波及全球的貿易風暴，無論是友邦還是對手國，都可能成為其關稅大刀下的對象。雖然部分貿易夥伴已與美方談妥條件，順利脫離風暴中心，但仍有不少國家和特定產業正面臨未爆彈。

核心產業首當其衝 汽車、鋼鋁產品遭重稅

根據CNN報導，在川普的貿易政策下，一些產業早已成為第一波犧牲品。鋼鐵與鋁製品的進口稅率高達50%，直接衝擊全球供應鏈。

汽車與汽車零件則被課徵25%的關稅，但美加墨三國仍享部分豁免，其中墨西哥與加拿大出口到美國的部分零組件不在課稅範圍內；另外，只要是在美國境內組裝的車輛，製造商還可申請暫時性退還部分關稅，以降低政策對本土企業的衝擊。

多國急簽協議求穩定 中俄仍是重點箭靶

面對美國的關稅大棒，許多國家和經濟體選擇與美國談判，設法降低稅率或避開制裁。歐盟、日本、南韓已先一步與美國達成協議，稅率落在15%左右，且擴及汽車與零組件。

英國則透過簽署框架協議，稅率維持在10%。至於東南亞的菲律賓、印尼則是19%，越南則為20%，但對於「轉運貨」則狠課40%高額關稅。

不過，中國與俄羅斯的情勢則明顯惡化。中國的稅率從30%起跳，對價值800美元以下的包裹更課以54%起或每件100美元的固定費用。俄羅斯則被列入政治風險名單中，若7月14日起50天內無法達成和平協議，將面臨高達100%的懲罰性關稅，幾乎等同經濟封鎖。

下一波關稅鎖定高科技、能源與「自家人」？

除了已上路的措施，川普政府還針對更多產品與國家啟動新一輪關稅調查。包含與俄羅斯、委內瑞拉石油交易的國家，未來恐被加徵懲罰性稅率。其中對委內瑞拉石油的進口國，甚至可能再加25%附加稅，顯示政策方向與能源地緣政治息息相關。

值得注意的是，就連美國自家企業也無法置身事外。科技巨頭蘋果公司（Apple）也被點名，川普政府揚言將對其產品加徵25%關稅，引發外界關注是否將牽連整體科技產業鏈。

此外，對於半導體、藥品、木材與關鍵礦物等產業，川普政府也啟動徵稅調查程序，雖然目前尚未定案，但顯示下一波制裁名單可能已悄悄成形。