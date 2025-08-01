阿里山豪雨現場照曝光！　阿里山園區緊急公告8／1休園

記者黃翊婷／綜合報導
受西南氣流影響，台灣中南部地區大雨不斷，阿里山國家森林遊樂區昨日（7月31日）晚間發出緊急公告，表示阿里山等6鄉被列入土石流及大規模崩塌警戒區域，8月1日休園暫停開放。
▲圖為姊妹潭的現況。（圖／翻攝自Facebook／阿里山國家森林遊樂區，下同。）
阿里山國家森林遊樂區7月31日晚間緊急公告，表示水土保持署及中央氣象局仍將阿里山等6鄉列入土石流及大規模崩塌警戒區域，所以8月1日阿里山國家森林遊樂區持續休園，加上近日豪雨不斷，阿里山公路也發生落石、倒木等事件，請民眾避免在豪雨警報期間進入山區，以維護自身安全。
受到連日大雨影響，阿里山國家森林遊樂區自7月28日開始休園，原訂於8月2日舉行的2025森旅季「夏，星空電影院」，也宣布延期至9月13日。阿里山國家森林遊樂區粉專小編貼出多張現場照片，只見鄰近神木車站的阿里山新八景神怡流瀑，原本平靜的水流因雨勢影響變得湍急，網友們紛紛留言呼籲小編及園區工作人員注意安全，「小編和全區的工作人員要注意安全」、「平安」、「辛苦了，加油啦」。
#緊急公告 依據嘉義縣政府公告，水土保持署及中央氣象局仍將阿里山等六鄉列入土石流及大規模崩塌警戒區域，故8月1日阿里山國家森林遊樂區持續休園。 豪雨不斷，阿里山公路也不斷有落石、倒木等事件發生，為了您的安全，請避免於豪雨警報期間進入山區，以維護自身安全。由阿里山國家森林遊樂區發佈於 2025年7月31日 星期四
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