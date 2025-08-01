阿里山豪雨現場照曝光！　阿里山園區緊急公告8／1休園

記者黃翊婷／綜合報導

受西南氣流影響，台灣中南部地區大雨不斷，阿里山國家森林遊樂區昨日（7月31日）晚間發出緊急公告，表示阿里山等6鄉被列入土石流及大規模崩塌警戒區域，8月1日休園暫停開放。

▲圖為姊妹潭的現況。（圖／翻攝自Facebook／阿里山國家森林遊樂區，下同。）

阿里山國家森林遊樂區7月31日晚間緊急公告，表示水土保持署及中央氣象局仍將阿里山等6鄉列入土石流及大規模崩塌警戒區域，所以8月1日阿里山國家森林遊樂區持續休園，加上近日豪雨不斷，阿里山公路也發生落石、倒木等事件，請民眾避免在豪雨警報期間進入山區，以維護自身安全。

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受到連日大雨影響，阿里山國家森林遊樂區自7月28日開始休園，原訂於8月2日舉行的2025森旅季「夏，星空電影院」，也宣布延期至9月13日。阿里山國家森林遊樂區粉專小編貼出多張現場照片，只見鄰近神木車站的阿里山新八景神怡流瀑，原本平靜的水流因雨勢影響變得湍急，網友們紛紛留言呼籲小編及園區工作人員注意安全，「小編和全區的工作人員要注意安全」、「平安」、「辛苦了，加油啦」。