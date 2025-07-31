狠刺夜店女公關30刀奪命　兇嫌辯精神不佳「當兵曾住院」

記者邱中岳／台北報導

北市信義區威秀停車場30日晚間1名女子遭割喉亡，在夜店擔任公關的谷女慘遭劉姓前男友埋伏刺殺身亡，事後劉嫌逃回宜蘭外公家，被警方追緝到案後，自稱當兵時有住過精神病院、平時精神狀況不佳，企圖卸責，更指出「她欠我錢，還叫我滾」，所以才氣憤殺人，警方訊後依照殺人罪嫌將人解送地檢署偵辦。

▲谷姓女公關慘遭前男友殺害，前男友還藉口「當兵住過精神病院」想卸責。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，27歲的谷姓女子原本在信義威秀的一家夜店擔任女公關，與也曾在同家夜店上班的21歲劉姓安管交往，雙方在5月份吵架後分手，谷女搬出2人一起承租的房子，原本答應共同分擔房租，但後來沒有再支付。

劉男不滿分手，陸續與谷女有口角爭執，對此谷女不堪其擾，有到派出所針對劉的騷擾申請保護令，6月份劉又再度上門找谷女理論，當場與谷的其他友人發生爭執，被對方持辣椒水攻擊。

他認為谷女積欠約10萬元債務，30日想向谷女要錢，跑到威秀停車場埋伏，2人見面後發生激烈口角爭執，劉男供稱，谷女嗆他「滾」，導致他情緒失控，掏出彈簧刀朝谷女猛刺30刀身亡。

劉嫌犯案後開車離開，將出租車歸還，改騎乘機車從北宜公路，跑回宜蘭外公家，警方在門口埋伏，見到劉從外公家出來就上前逮人。外公表示，孫子有來告知殺人犯案，本來要等到天亮去投案，沒想到警方提早一步埋伏逮人。

劉嫌到案後坦承，因谷女積欠約10萬元債務，所以不斷要對方還錢，當時分手也是懷疑谷女在外另結新歡，所以才會起爭執；此外，他還向警方表示自己患有精神疾病，在當兵期間住過醫院治療。警訊後依照殺人、家暴法等罪嫌送辦。