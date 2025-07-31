「換大頭照」求保佑？割頸恐怖男急關IG　網怒：做鬼也不放過你

▲谷女遭劉男割頸身亡。（圖／翻攝當事人IG）

網搜小組／劉維榛報導

北市27歲谷姓女公關遭劉姓前男友割頸致死，女方生前遭到家暴、被懷疑出軌，甚至價值150萬私人物品都被劉男割爛丟棄，未料她聲請保護令後仍難逃死劫。警方今（31日）在宜蘭五結逮捕劉嫌，有網友發現劉男關閉IG，更把照片換成一尊石雕佛像，怒罵「做鬼也不會放過你的」。

昨（30日）晚間8時10分，劉嫌熟知谷女的行蹤，因此先租車前往北市信義區A16地下停車場埋伏，8時40分見到谷女出現，毫不猶豫立即上前割頸、並持刀朝其猛刺，犯案時間僅短短1分鐘，在見到谷女倒臥在血泊中一動不動後，劉男立即驅車離開，並改騎機車一路逃往宜蘭五結外公家。

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劉嫌行兇後一身血衣騎機車前往宜蘭五結外公家，一進門外公隱約知道發生什麼事，要他盥洗後睡一覺，早上再找警察投案，但警方於今日凌晨0點24分在宜蘭五結逮捕劉嫌，外公馬上重金聘律師陪孫子應訊。

▲劉嫌關閉IG，還把大頭照換成佛像。（圖／翻攝IG）



有網友也發現劉男緊急關閉IG，改為私人帳號，大頭照也換成一尊石雕佛像，頁面則寫道「人生如棋，落子無悔」。

其他網友紛紛痛罵，「人生如棋，落子無悔，不會用在你身上，你改四個字給自己：超級可悲」、「準備進去蹲吧殺人犯」、「做鬼也不會放過你的」、「超可怕」、「一個好好的女生讓你這樣糟蹋」。

▼兇嫌劉嫌於宜蘭五結落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

