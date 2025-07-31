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劉柏葳外公喊冤「沒讓外孫進家門」！陪散步半小時才知他殺人

▲▼台北信義區A16地下停車場割喉案，兇嫌劉嫌於宜蘭五結落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲外傳劉柏葳的外公讓他進家門洗澡、睡覺，但外公澄清，根本沒讓外孫進家門。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者游芳男、柯振中／宜蘭報導

台北市信義區割頸案震驚全台，兇嫌劉柏葳犯案以後在宜蘭落網，目前案件仍在調查當中。外界一度有消息傳稱，劉柏葳的外公涉嫌藏匿人犯，不過調查後事件大逆轉，劉柏葳根本沒有進入外公家，有監視器能夠佐證，且外公得知外孫犯案的當下，立即就要將人拉去警局投案。

劉柏葳的外公向《ETtoday新聞雲》表示，外孫來到他家的時候，僅是站在住處的車庫、朝著窗戶喊「阿公」。由於當時已是深夜，外公看不清楚窗外是誰，出門查看以後，才發現是外孫。

外公說，當下他看出來外孫的情況不對勁，在對方的提議下，陪同散步了約半個小時，外孫才坦承「殺了人、鑄下大錯」。

▲▼台北信義區A16地下停車場割喉案，兇嫌劉嫌於宜蘭五結落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲外傳劉柏葳的外公讓他進家門洗澡、睡覺，但外公澄清，根本沒讓外孫進家門。（圖／記者黃彥傑翻攝）

由於外公是佛教徒，且退休前就是在警界服務、擔任工友駕駛，得知外孫殺人以後，感到相當震驚，也知道事情的嚴重性，當即曉以大義、要求勇敢面對，並準備拉著外孫前往宜蘭羅東分局的偵查隊投案，不過還沒出發北市警方就已到場逮人。

外公提到，女兒與外孫的生父雖然有訂婚，不過在相處的過程中，發現不是理想中廝守終生的對象，因此2人並沒有結婚。不過在交往的過程中，女兒已經懷孕，所以才會產下外孫。

外公說明，外孫小學6年級以前確實與他同住，不過在升上國中前，外孫要求返回羅東、與生父及祖母同住，因此國中以後就沒有跟他住在一起、也沒有再來他這邊住過。

▼外公陪同散步半小時，才知外孫殺了人、鑄下大錯，當即曉以大義、要求勇敢面對，並且要拉著對方到偵查隊投案。（圖／翻攝IG）

▲▼台北信義區割喉，谷姓女公關慘死。（圖／翻攝IG）

至於「聘請律師」的部分，外公澄清，自己的身分僅是「外公」，並沒有立場幫忙聘請律師，要聘雇律師的話，也是外孫的父親那方才有身分、立場。只是若外孫有需要，他可以幫忙詢問法扶是否能夠協助。

外公強調，外界傳稱「讓外孫洗澡、睡一晚，隔天再去自首」的消息都不是真的，外孫完全沒有踏入他的家中，這些都有社區監視器能夠佐證，北市警方也已經調走了監視器畫面，絕對沒有藏匿人犯這件事。

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