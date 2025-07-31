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陳亭妃籲設丹娜絲與728水災特別條例　促編列重建預算加速復原

▲立委陳亭妃31日於台南分別舉辦農漁牧及中小企業兩場「丹娜絲颱風災損復建座談會」，籲請中央儘速設立特別條例，動用特別預算協助復原。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃31日於台南分別舉辦農漁牧及中小企業兩場「丹娜絲颱風災損復建座談會」，籲請中央儘速設立特別條例，動用特別預算協助復原。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風與7月28日西南氣流造成台南重大災損，農漁業、住戶與中小企業首當其衝，立委陳亭妃31日於台南分別舉辦農漁牧及中小企業兩場「丹娜絲颱風災損復建座談會」，直指目前災後重建雖已有專案協助，但缺乏統籌經費與人力，重建進度難以加快，籲請中央儘速設立特別條例，動用特別預算協助復原。

▲立委陳亭妃31日於台南分別舉辦農漁牧及中小企業兩場「丹娜絲颱風災損復建座談會」，籲請中央儘速設立特別條例，動用特別預算協助復原。（圖／記者林東良翻攝，下同）

上午的座談會在走馬瀨農場舉行，由農業部次長胡忠一率農業相關單位與台南市農業局、區級農漁會、產業協會代表及第一線農漁民直接對話。下午則於南台灣創新園區召開中小企業場次，經濟部次長何晉滄偕同金管會、國庫署、南區國稅局與市府經發局與廠商座談，現場氣氛熱烈，問題聚焦實際需求。

▲立委陳亭妃31日於台南分別舉辦農漁牧及中小企業兩場「丹娜絲颱風災損復建座談會」，籲請中央儘速設立特別條例，動用特別預算協助復原。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，台南目前災損數據仍在統計中，初估已有超過7000戶受災民宅屋頂尚未修復，農漁牧產業損失超過20億元，中小企業亦受波及。與會者普遍反映，現行補助方案雖具急迫性，但行政流程與資源調度仍未達實際需求，急需中央以更大規模的資源投入，才能真正加快復原腳步。

「我們需要的不只是關心，而是特別條例與特別預算的實質支持。」陳亭妃強調，面對災後龐大重建需求，應比照歷年重大災害模式，設置《丹娜絲及728水災特別條例》，讓行政院能依法編列重建預算，補足現行人力與經費不足的問題，才能全面、快速協助災民恢復正常生活。

▲立委陳亭妃31日於台南分別舉辦農漁牧及中小企業兩場「丹娜絲颱風災損復建座談會」，籲請中央儘速設立特別條例，動用特別預算協助復原。（圖／記者林東良翻攝，下同）

她也呼籲，此次災後重建也應納入強化基礎建設韌性的預算，例如推動電纜地下化，以提升電力穩定、避免災害造成大規模停電與資訊中斷，從源頭打造更具抵抗力的安全城市。

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