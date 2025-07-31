政府對不起災民！立院今朝野協商　晚20多天政院下週才提重建條例

▲朝野協商「要求行政院應儘速提出『丹娜絲颱風災後重建特別條例』」 。（圖／翻攝國會直播畫面）



記者崔至雲／台北報導

面對中颱丹娜絲所造成的災情，立法院朝野黨團今（31日）召開黨團協商。過程中，民進黨團幹事長吳思瑤表示，重建災區、擴大照顧災民不分顏色，對於特別條例的需求，民進黨團希望快速通過；藍委王育敏說，這次丹娜絲風災對嘉義的衝擊史無前例，很多民眾的屋頂到目前蓋著簡單帆布或連帆布都沒有，但前進指揮所遲了20多天才設立。最終，今日主席、國民黨團總召傅崐萁宣布協商共識，建請行政院參酌各黨團代表之意見，於下周提出丹納絲颱風災後重建特別條例，送立法院審議。

國民黨團先前提出建請院會作成決議，「要求行政院應儘速提出『丹娜絲颱風災後重建特別條例』，明定相關重建計畫、對災民之補助及行政簡化程序等事項，並以『從優、從寬、從速』方式立即展開各項災後重建工作，以恪遵政府災害應變應盡的責任，落實政府保障人民生命財產安全職責。」傅崐萁今日上午也主持朝野黨團協商。

吳思瑤提到，今日兩個主題內容環環相扣。民進黨立場是，重建災區、擴大照顧災民不分顏色，這段時間以來中央政府協助、前進災區，確實看到災民受苦、災區亟待重建。而民進黨對於災情是瞭解掌握的，在災情一發生，綠委就有去災區，並且提出相關倡議，但知道經費撥用上比較沒有這麼餘裕，因此希望用特別條例的需求，讓力道更強，民進黨希望趕快做。

王育敏說，這次丹娜絲風災對嘉義的衝擊是史無前例的，很多民眾的屋頂到目前蓋著簡單帆布或連帆布都沒有，這幾天南部的大雨，更讓災區雪上加霜。這件事情不能只是短期的補助措施，而要長期的重建，強化嘉義、台南地區沿海民眾對於風災、雨災的防範。

王育敏批評前進指揮所遲到的二十多天才設立，但現在如果大家都有共識，立法院支持，儘快讓行政院讓重建條例送到立法院通過，並放寬對災民的補助。

「政府對不起災民」，白委張啓楷直批，民眾不是沒有求救，不是沒有提出解決方案，但是目前嘉義台南，還有非常多的問題沒有解決，屋頂被吹走就有1萬8千戶，但現在都沒有修復，總統到昨天才下令要成立前進指揮所，政府嚴重對不起災民。他要求兩個禮拜房子修好、一個禮拜把垃圾清好。

王育敏也說，現在政府應該立即盤整需要整修的部分，拖了20幾天，現在要加快補救，同時也要擴大搜集各個層級的意見，這件事情不用多少時間，主動邀大家進來，把意見聽到，這樣政府的死角才可以馬上聽到，就快召集大家過來，各部會的人員也都要到場，鄉鎮首長把他找來，開一次會議，大家就會比較完整了。

吳思瑤說，剛剛行政院會院長卓榮泰已經宣布，行政院早已投入特別條例研議，這段時間在災區收到的意見更可以讓該條例執行面向、新生樣態等，他們會趕快提出這個條例，立法院就趕快來審議。她也對於住屋毀損等要不要調整等，都有點到大方向，但需要條例出來就趕快討論。

行政院副秘書長李國興則回應說，政院會在8月中儘快提出特別條例。另外，剛剛委員提出災民措施項目，會一起研議，可以處理的，會放在條例裡面，但很多東西現在已經在做了。

傅崐萁先建議，鄉親現在水生火熱，行政院延宕一天送到立法院，就會晚一天處理，希望傾聽基層的聲音，周詳的內容，這是國會必須做的事情，雙方集思廣益，行政院進速送來，立法院也會表達基層聲音，讓條例儘速通過，要苦民所苦，時間不能再延宕了，每延宕一天，災民心裡就在淌血，建請行政院下週提到立法院，立法院同時下週也會開公聽會，讓各界聲音聽到，7/6就發生的風災，到現在7/31，都還沒有看到相關的條例可以提進來，希望可以大家一起參考，國外救災經驗，朝野都是同心，與其差個三五天，希望行政院快提進來。

但吳思瑤則說，救災非常急，就是要做好這個工作，但也不要把第一線都還在救災的人說都在睡覺，這也不公平。時間不是今天朝野協商可以定的，政府應該要有更從容的時間蒐集災民的意見。

傅崐萁最後整理出朝野共識表示，請行政院盡快送出朝野條例的協商，能在兩天內協商完成，協商結論，各黨團達成共識，建請行政院參酌各黨團代表之意見，於下周提出丹娜絲颱風災後重建特別條例，送立法院審議。也敬告行政院，多拖一天，災民的心就在淌血，立法院個政黨都有高度誠意協助災民、協助行政院，即便有無法廣納各界意見，立法院會做亡羊補牢工作，讓條例更加完整。

