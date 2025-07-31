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桃園男開灌漿車載闆娘赴工地　失控撞廂型車墜邊坡釀2死

▲▼吊車將墜落邊坡的灌漿車吊起，事故當時林男開廂型貨車，遭撞後整個人衝破前擋風玻璃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲事故當時林男開廂型貨車，遭撞後整個人衝破前擋風玻璃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市105線八里區小坑14號附近，31日上午發生一起死亡車禍，36歲蘇姓男子開著灌漿車載著65歲石姓老闆娘要到淡水區工地灌漿，在行經事故路段下坡時，不慎擦撞山壁，車子失控衝對向，撞上71歲林男的廂型貨車，隨即衝到路旁邊坡，造成林男及石婦傷重當場失去生命徵象，經送醫搶救仍宣告不治，肇事蘇男擦傷送醫無大礙，警訊後將依過失致死罪送辦。

▼吊車將墜落邊坡的肇事灌漿車吊起 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼吊車將墜落邊坡的灌漿車吊起，事故當時林男開廂型貨車，遭撞後整個人衝破前擋風玻璃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

上午7時許，蘇姓男子開著灌漿車載著石姓老闆娘，從桃園公司出發要到淡水區工地進行灌漿工作，沒想到，車子行駛在105線八里區小坑14號附近的下坡路段時，不明原因擦撞到右邊山壁，隨即失控衝到對向車道，撞上林男的廂型小貨車，再往邊坡衝下去，蘇男、石婦受困車內。

而事發當時林男開著廂型小貨車要到林口工廠上班，不幸遇到失控灌漿車，遭衝撞後再撞上路旁電線桿，強大衝擊力造成林男整個人衝破前擋風玻璃，身體上半身懸在車外，當場失去生命徵象。

警消救護人員獲報趕抵，發現林男無意識，先送往淡水馬偕醫院搶救；而當消防人員帶著破壞器材走下邊坡時，僅發現蘇男受困駕駛座哀號，經救出僅受到輕傷，隨後在車外不遠處發現石姓婦人倒臥草叢，已經沒有呼吸心跳，研判事故發生時被拋出車外，緊急送往林口長庚醫院急救。

不幸的是，林男上午8時許宣告不治，而石婦在上午9時許傷重搶救無效，警方後續將調查肇事原因及責任，而蘇姓男子駕車造成2人死亡，待他出院後將依過失致死罪移送新北地檢署偵辦。

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