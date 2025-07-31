抽中「蘇F88888」全場驚呆！　現場出價百萬求購女子「王炸車牌」

▲ 女子抽中王炸車牌 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

一名女子在江蘇南通購車後，竟幸運搖中「蘇F88888」車牌號碼，這組被視為極度「王炸」的號碼在大陸社群平台上掀起熱議。現場目擊者透露，有車販當場開價百萬人民幣求購，但車主拒絕出售。

綜合陸媒報導，江蘇南通一間汽車登記站內爆出「搖中神號」的新聞。一名來自雲南的女子在當地一家4S店購買了一輛約10萬元人民幣的越野車後，由店員陪同前往登記站進行車牌號隨機選擇。結果，竟在「50選1」的隨機中抽中了極具辨識度與吉祥象徵的「蘇F88888」。

根據《北京時間》報導，這組超級「王炸」號碼一出來，登記站內人員瞬間驚呆，。目擊者吳先生形容，「整個大廳都沸騰了」，不少車販現場詢價，更有買家開出110萬元人民幣（台幣440萬）高價希望購入，但女子並未答應，隨即駕車離開。

隨後，網上有傳言稱該號碼最終以人民幣280萬元高價成交，引發二次熱議。不過4S店相關人員否認該說法，強調該號碼未被出售，傳聞並不屬實。

大陸現行制度允許汽車轉讓，但車牌號碼並不屬於個人資產，不得單獨買賣。公安交管部門明確規定，車牌由車管所統一發放與管理，屬於公共資源，實施「一車一主一牌」原則，僅有使用權，不具備所有權。

由於「88888」這類帶有強烈文化寓意的號碼，仍在華人社會市場受到熱捧，其象徵「發發發發發」的好運涵義，對不少華人而言，早已超越了實際交通功能，成為身份與運勢的象徵。