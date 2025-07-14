一大早5點！撞見路邊「無頭人行走中」車主驚：差點褲底一包

記者鄺郁庭／綜合報導

「一大早5點，這樣沒頭走在路上是要嚇死誰？」有網友在Threads分享一段行車紀錄器影片，只見畫面下方寫著時間，是12日凌晨近5點，原PO開車經過某個巷口，突然看到路旁有個白色身影，乍看之下像個無頭人，害他嚇一跳，「還好方向盤抓很緊，差點褲底一大包」，影片引發話題。

原PO在Threads貼出影片，從中可見，當時天色微亮，視線還不是很清楚，原PO開車左轉過後，開到第二個巷口時，卻看見前方路旁有一個人走著，奇怪的是竟然看不到頭，模樣極不自然。他忍不住直呼，「你他X的一大早5點，這樣沒頭走在路上是要嚇死誰？還好方向盤抓很緊，差點褲底一大包。」

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▲路邊出現「無頭人」。（圖／原PO授權引用）



看到影片後，就有一票人秒起鬨，「我請老師看過了，確定是鬼，你有空快去收驚」、「那個時間點人家只是要回去，這個大概是遲到了，不要吵祂」、「魔形啊（台語）原來也知道晨間健走對身體健康有好處喔，懂養生餒。」

但大部分網友紛紛猜測，「不太符合人體工學，人體垂直狀態，頸部要彎折90度是不太舒服的姿勢」、「猜想他走路彎進去時是不是低頭在看東西，然後領子剛好擋住他後腦杓？」「之前在路上有看過脖子前傾近90度的長輩過馬路，背後看過去很像沒有頭」、「人家駝背啦！我以前也看過，我當下也嚇死了，再次確認真的是駝背的關係。」

※本文獲原PO授權引用。