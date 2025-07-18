逆轉勝訴確定！蔡易餘喊翁重鈞家族靠軍糧賺11億　20萬不用賠了





▲立委蔡易餘公開指稱翁重鈞家族靠軍糧獲利遭求償，最高法院判決蔡易餘免賠確定。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨立委蔡易餘2016年間召開記者會，質疑農糧署圖利前立委翁重鈞的家庭企業，讓翁重鈞得以低價買進軍糧再高價賣出，獲利超過11億元。翁重鈞起訴求償200萬元，一、二審均判蔡易餘須賠償20萬元，但更一審改判蔡易餘免賠。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴，蔡易餘免賠確定。

蔡易餘2016年12月28日在立法院召開記者會，對外宣稱翁重鈞透過家族企業「玉豐糧食公司」，操作軍糧買賣，大賺11億元。蔡易餘當時說，「公糧的收購，過去賣23塊，現在有提高，賣27塊，經過了他們的玉豐家，他們的二氧化碳的包裝，伊一公斤變47塊賣出去，不管是這一個社會救助糧，還是這一個國防部的戰備糧、戰備救助糧，從80幾年到105年這中間，光是這個利潤就已經超過了11億，這20年。」

第二天，蔡易餘參加電視政論節目錄影，又再提到軍糧事件，「來我們嘉義走一下你就知道這些事情，以前大家都在說，為什麼軍糧都讓翁重鈞家族在做，這大家都知道的事情，過去大家都不知道這個眉角，眉角就是伊說二氧化碳可以保存的比較久。 」

至於翁重鈞則透過媒體回應，公司僅承包軍糧米的「密封加工」，只賺取包裝工錢，再交給農糧署販售給國防部，公司並未「販售」軍糧。他認為蔡易餘的說法損害他的名譽，起訴請求蔡易餘賠償名譽損失200萬元，以及登報、臉書道歉。

一二審均認定蔡易餘確實侵害翁重鈞名譽權，必須賠償20萬元；但一審並未判准登報道歉，二審除了判決金錢賠償外，更判決蔡易餘須登報道歉。但案經上訴最高法院後，廢棄發回更審。

更一審審理後，改認為蔡易餘指稱的「玉豐糧食公司」包裝軍糧米，確實有所憑據；另外農糧署將軍糧販售給國防部的問題，也牽涉到是否應公開招標等議題，屬可受公評之事。因此更一審改認定蔡易餘發言有所憑據，逆轉改判免賠。全案再上訴最高法院，最高法院18日駁回上訴，蔡易餘確定免賠。