肯德基「Care Bears熊熊盲盒」限量開賣　還附透明掛飾包

▲肯德基再度攜手全球知名卡通IP「Care Bears」推出限量周邊「熊熊掛飾包盲盒」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼超可愛熊熊限定蛋撻包裝後，肯德基再度攜手全球知名卡通IP「Care Bears」推出限量周邊「熊熊掛飾包盲盒」，一共6款包括愛心熊、害羞熊都有，且內含專屬透明掛飾包，8月5日起只要購買指定系列即可加價獲得。

▲熊熊掛飾包盲盒一共有6款造型。

肯德基二度找來Care Bears合作打造全新「熊熊掛飾包盲盒」，內含一隻隨機款式的Care Bears小熊以及專屬透明造型掛飾，熊熊款式則推出愛心熊（Love-a-Lot Bear）、開心熊（Funshine Bear）、害羞熊（Bashful Heart Bear）等共6款。

肯德基熊熊掛飾包盲盒將於8月5日起正式開賣，期間只要購買肯德基蛋撻系列任2入以上餐組（可任選原味蛋撻、黑糖白玉Q蛋撻、冰心蛋撻風味冰淇淋），即可以399元加購盲盒1入，各門市數量有限、售完為止。

▲「頂呱呱X湯姆貓與傑利鼠」聯名推出6款限量周邊。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，頂呱呱近日也攜手人氣動畫《湯姆貓與傑利鼠》展開聯名活動，其中推出6款周邊小物，有「巨型雞腿絨毛抱枕」，全長50公分，把Tom、Jerry及Tuffy變身成雞腿，加價購699元；「震動拉繩泰菲款玩偶」，可以看到傑利鼠的姪子「泰菲」大啖雞腿模樣，拉動雞腿會產生震動效果，加價購459元。

▲寵物用品周邊有4款。

還有4款寵物用品周邊，包括「兩用隨行寵物碗（加價購499元）」、「人寵兩用輕量背包（加價購499元）」、「逗貓玩偶彈力繩（加價購199元、8月7日上市）」、「實木造型裝飾貼（加價購399元、會員限定）」，以上周邊凡於聯名期間消費滿185元即可加購。