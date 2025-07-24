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肯德基「肉汁薯泥雞腿堡」台灣升級版開箱　7/29起限時6周販售

記者蕭筠／台北報導

韓國肯德基超人氣「업그레이비버거（UpGravy Tower Burger，肉汁薯泥咔啦雞腿堡）」即將引進台灣，《ETtoday新聞雲》今天開箱台版「肉汁薯泥堡」，咔啦雞腿、薯餅、薯泥層層堆疊後，再淋上鹹香肉汁醬，即日起限時開放PK雙饗卡APP會員搶先預購，7月29日起正式上市，只賣6周。

▲▼肯德基台灣升級版「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」。（圖／記者蕭筠攝）

▲台灣肯德基推出升級版「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼肯德基台灣升級版「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼肉汁薯泥咔啦雞腿堡用料超澎派。

▲▼肯德基台灣升級版「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」。（圖／記者蕭筠攝）

台灣肯德基打造升級版「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」，首度選用奶香濃郁、質地柔軟的布里歐麵包，搭配酥脆咔啦雞腿排，再堆疊滑順薯泥、金黃薯餅及濃郁切達起司片，且在最外層上下雙層均勻淋上鹹香肉汁醬，單點售價139元，台版與韓版口味不同的地方在於漢堡內皆採用一致的肉汁醬，較符合台灣人口味。

肉汁薯泥咔啦雞腿堡將於7月29日在全門市開賣，限時販售6周至9月8日或售完為止，即日起至7月28日則搶先開放PK雙饗卡APP會員搶先預購「嚐鮮優惠餐」，售價159元內含肉汁薯泥堡1顆+中杯可樂1杯；此外也提供套餐組合售價194元起。

▲▼拉亞漢堡薄荷巧克力系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼拉亞漢堡限時推出薄荷巧克力系列。

▲▼拉亞漢堡薄荷巧克力系列。（圖／記者蕭筠攝）

另外，連鎖早午餐品牌「拉亞漢堡」近日則推出全新「薄荷巧克力系列」，一共有3款新品，其中「薄荷巧克力乳酪貝果」帶有嚼勁的貝果抹上薄荷巧克力、乳酪雙餡，薄荷香結合濃醇奶香，口感甜而不膩，售價69元；「薄荷巧克力可頌」則是在酥脆可頌中夾入薄荷巧克力醬，薄荷香氣更加濃郁，售價55元。

「薄荷巧克力炸雞芝加哥堡」把經典炸雞堡升級，選用鮮嫩多汁的炸雞加入特製薄荷巧克力醬、芝麻葉，口感鹹香中帶涼感，售價105元。限時販售至8月6日。

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