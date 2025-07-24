繼光香香雞開賣全新「香脆炸雞腿」　2夯品限時買1送1

▲繼光香香雞開賣全新「香脆炸雞腿」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」推出全新「香脆炸雞腿」，即日起開賣，同步於外送平台推「2大夯品買1送1」、「滿額最高現折140元」等限時優惠。

▲香脆炸雞腿內含雞腿、雞塊各1塊。

繼光香香雞「香脆炸雞腿」主打酥脆外皮夾著軟嫩雞肉，大口咬下鮮嫩爆汁，每份包含雞腿、雞塊各1塊，售價139元，提醒桃園機場管制區內、西門、忠孝、環板、府中、動物園、中山旗艦店不販售此品項。

業者同步推出限時優惠，即日起至8月12日於外送平台Uber Eats可享「墨魚甜不辣（海苔）」、「樂薯（原味）」同品項買1送1，會員下單滿350元再打85折；foodpanda在8月31日前則有「繼光香香雞下單滿400元全品項打65折」優惠，每單最高現折140元。

▲「頂呱呱X湯姆貓與傑利鼠」聯名推出「濃濃起司炸雞」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

頂呱呱本周則找來人氣動畫《湯姆貓與傑利鼠》聯名推出2款限定餐點，包括「濃濃起司炸雞」，在多汁炸雞上淋上起司，再撒滿濃郁起司粉，單點售價79元，另有派對桶特價699元，內含濃濃起司炸雞3塊+呱呱包3顆+原味雞腿3隻+呱呱啵啵球2份+1.25升可口可樂1瓶。

▲「濃濃起司紅茶雪泥」吸得到滑順起司奶蓋。

▲升級版「口袋披薩」料超澎派。

「濃濃起司紅茶雪泥」則使用茶香濃郁的紅茶雪泥做為基底，再放上滑順起司奶蓋，中杯售價65元、大杯75元。

另外還有升級版「口袋披薩」，外皮選用Q彈麵糰製成，搭配肉醬、火腿、義大利蒜味香腸及濃厚牽絲起司等內餡，單點售價69元；且「咬一口袋輕享餐」一次就能吃到2款品項，特價119元。以上品項於全門市都能吃到。