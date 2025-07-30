速食店「周三炸雞優惠」懶人包　肯德基買1送1、拿坡里6折

▲4大速食店周三小確幸一次看。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

周三小確幸來了！4大速食店祭出限時「炸雞優惠」，包括肯德基咔啦脆雞買1送1、頂呱呱3樣炸雞組特價149元，還有拿坡里7塊炸雞桶下殺6折、三商炸雞買5送6等。

▲三商炸雞買5送6。（圖／業者提供）

●肯德基

肯德基會員限定「炸翻星期三」活動今（30）日限時開跑，本周祭出「咔啦脆雞買1送1」，特價71元，換算下來平均每塊炸雞不到36元，優惠券於今日上午10時30分起開放於PK APP領取，送完為止，可於7月30日到8月4日共6天進行兌換使用。

●頂呱呱

頂呱呱周三會員日登場，本周祭出「3樣炸雞組特價149元」，內含雞脖子1份+原味炸雞1塊+原味雞腿1隻，較原價可享71折，今（30）日限於官方LINE帳號領券且須於今天使用完畢，提醒桃園機場、松山機場門市不適用此優惠。

●拿坡里

拿坡里全門市今（30）日祭出「7塊招牌炸雞桶特價269元（原價455元）」優惠，較原價下殺6折，且整桶可更換成烤雞，優惠皆適用於外帶、內用。

●三商炸雞

三商炸雞即日起至8月6日祭出「炸雞桶買1送1」優惠，只要購買5隻義式雞腿桶就送6塊義式炸雞桶，加碼「唰嘴無骨雞塊買1送1」特價99元，內用、外帶皆適用。