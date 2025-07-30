SUBWAY台灣限定「泰式檸檬雞潛艇堡」開賣　加39元肉量加倍

▲SUBWAY推出台灣限定新口味「泰式檸檬雞潛艇堡」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

看好泰國為台人最愛去的國家TOP10，人氣潛艇堡品牌「SUBWAY」特意推出全新台灣限定口味「泰式檸檬雞潛艇堡」，結合泰式料理經典酸辣滋味搭配台式香烤雞腿排，夏天吃清爽又開胃，並祭出加價39元再多吃香烤雞腿排1塊，加倍肉量超滿足，即日起於全門市上市。

SUBWAY推出台灣限定「泰式檸檬雞潛艇堡」，以泰式經典風味做為靈感，選用酸爽檸檬草香與辛香料層層堆疊製成醬料，去骨雞腿肉經過低溫烘烤，外皮微酥、內裡多汁，再淋上酸辣醬汁，搭配番茄、大黃瓜、青椒與洋蔥等豐富蔬菜，還加了切片起司、美乃滋，全夾進巴馬乾酪麵包當中，打造豐富清爽口感。

「泰式檸檬雞潛艇堡」即日起至10月7日於全門市限時開賣，配料固定，6吋售價150元、12吋270元，金門與澎湖地區6吋售價155元、12吋279元；期間內凡購買泰式檸檬雞潛艇堡加價39元就能再加香烤雞腿排1塊，滿足肉肉控。

▲「頂呱呱X湯姆貓與傑利鼠」聯名推出「濃濃起司炸雞」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，頂呱呱近日則與人氣動畫《湯姆貓與傑利鼠》聯名推出2款限定餐點，其中「濃濃起司炸雞」在多汁炸雞上淋上起司，再撒滿濃郁起司粉，單點售價79元，同步提供派對桶特價699元，內含濃濃起司炸雞3塊+呱呱包3顆+原味雞腿3隻+呱呱啵啵球2份+1.25升可口可樂1瓶。

▲「濃濃起司紅茶雪泥」吸得到滑順起司奶蓋。

▲升級版「口袋披薩」料超澎派。

「濃濃起司紅茶雪泥」則使用茶香濃郁的紅茶雪泥做為基底，再放上滑順起司奶蓋，中杯售價65元、大杯75元。

除外還有升級版「口袋披薩」，外皮選用Q彈麵糰製成，搭配肉醬、火腿、義大利蒜味香腸及濃厚牽絲起司等內餡，單點售價69元；且「咬一口袋輕享餐」一次就能吃到2款品項，特價119元。以上品項於全門市都能吃到。