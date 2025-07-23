　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

速食店「周三限定優惠」開搶！　肯德基咔啦雞腿堡買1送1

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲3大速食店周三限定優惠開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

3大速食品牌周三限定優惠開跑，肯德基限量16萬張「咔啦雞腿堡買1送1」優惠券，每顆漢堡狂殺不到48元，頂呱呱推指定組合套餐下殺75折券，摩斯漢堡則有大杯冰紅茶只要10元。

▲▼頂呱呱呱呱包。（圖／頂呱呱提供）

▲頂呱呱推指定組合套餐下殺75折。

●肯德基
肯德基會員限定「炸翻星期三」活動今（23）日限時開跑，本周祭出「咔啦雞腿堡買1送1」，換算下來平均每個漢堡不到48元，限量16萬張券，優惠券於今日上午10時30分至晚上8時開放於PK APP領取，送完為止，可於7月23日到7月28日共6天進行兌換使用。

7月25日起至7月27日限時3天加碼可享「7塊雞狂歡桶下殺299元（優惠代碼：40337）」，內含咔啦脆雞7塊，較原價直接打出6折優惠。

●頂呱呱
頂呱呱周三會員日登場，本周祭出「呱甜李下組特價129元」，內含呱呱包1顆+原味炸雞1塊+甜甜包2顆，較原價可享75折，今（23）日限於官方LINE帳號領券且須於今天使用完畢，提醒桃園機場、松山機場門市不適用此優惠。

●摩斯漢堡 
摩斯漢堡全門市今（23）日祭出「吃薯日」優惠，凡於門市購買薯條加10元就能多喝大杯冰紅茶1杯，優惠價75元，現省30元。

【你可能也想看】

►麻古茶坊「2款新飲品」開賣　酪梨甘露10縣市搶先喝
►拿坡里「2大優惠」開跑　大披薩特價199元、炸雞桶6折
►網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5家職業工會欠繳保費　勞保局暫拒給付
貪警每月收賄12萬！無業妻狂刷卡...371萬財產來源不明
17歲高中女路旁遭性侵　被電線勒頸、磚塊敲頭
范斯高明後天最接近「北部防大雨」　2情況不排除發海警
遭爆罵大小S！吳宗憲喊冤「我是說黃子佼」　預告開直播：太離譜
快訊／台中行人遭輾血流一地　宣告不治
機械車位奪命畫面曝！二寶爸抱1歲兒墜落　妻目擊崩潰
棄微軟千萬年薪回台！台大正妹教授表態「大罷免大成功」
國光39歲乘客死亡！　坐在車頭第一排

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

朝和生醫帶動「吃的外泌體」熱潮！「維股泌、雪肌泌」滿足熟齡與愛美族群需求

【廣編】PowerView® Gen 3現已支援Matter智慧家庭標準

速食店「周三限定優惠」開搶！　肯德基咔啦雞腿堡買1送1

饗賓新品牌「URBAN PARADISE」7/25開幕！精品餐酒Buffet衝擊你的味蕾

藝人網紅們掀起髮香洗護熱潮！ELASTINE胺基酸超導滲透修護力　立即撫平毛躁喚回髮絲彈潤柔亮

勞動部要求停止片面降薪　Uber Eats：此次調整目的絕非調降

德克士聯名味全龍　4大分享餐下殺65折

大暑速食優惠懶人包！　麥當勞薯條買1送1、摩斯紅茶10元

【廣編】漢堡王凝聚美味查克拉　火影華堡、雞排堡全新感受突破粉絲忍術

全家「一日限定」咖啡最低6折　小7推法式甜點搭水果冰磚美式

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

朝和生醫帶動「吃的外泌體」熱潮！「維股泌、雪肌泌」滿足熟齡與愛美族群需求

【廣編】PowerView® Gen 3現已支援Matter智慧家庭標準

速食店「周三限定優惠」開搶！　肯德基咔啦雞腿堡買1送1

饗賓新品牌「URBAN PARADISE」7/25開幕！精品餐酒Buffet衝擊你的味蕾

藝人網紅們掀起髮香洗護熱潮！ELASTINE胺基酸超導滲透修護力　立即撫平毛躁喚回髮絲彈潤柔亮

勞動部要求停止片面降薪　Uber Eats：此次調整目的絕非調降

德克士聯名味全龍　4大分享餐下殺65折

大暑速食優惠懶人包！　麥當勞薯條買1送1、摩斯紅茶10元

【廣編】漢堡王凝聚美味查克拉　火影華堡、雞排堡全新感受突破粉絲忍術

全家「一日限定」咖啡最低6折　小7推法式甜點搭水果冰磚美式

訪問／世界最美Nana殺爆《全知》美出新高度　李敏鎬：美貌天生的

8月來台韓星超過30組！　想幫誰應援？快來FansWorld粉絲窩票選

炒得滿是鍋氣卻不過焦！高雄20多年牛肉炒麵　牛雜湯喝不夠還能加

朝和生醫帶動「吃的外泌體」熱潮！「維股泌、雪肌泌」滿足熟齡與愛美族群需求

出國玩「少1物」被拒絕入境！　旅遊達人：尤其是獨旅客

魔鷹喪妻堅毅上場惹鼻酸　美記者哽咽轉發影片：需要紙巾

終於加盟湖人！悍將史馬特感謝唐西奇招攬　喊話球隊沒上限

「病人躺在病床」遭敘利亞軍槍殺！醫院遇大屠殺　滿地腐屍

快訊／5家職業工會欠繳保費　勞保局暫拒給付

布魯斯威利「失語又失智」　幾乎無法說話、閱讀、走路

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

消費熱門新聞

饗賓新品牌「URBAN PARADISE」7/25開幕

網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

勞動部要求停止片面降薪　Uber Eats：此次調整目的絕非調降

大暑速食優惠懶人包

太有哏必買！父親節送禮不再無聊

「漢堡王X火影忍者」聯名明天開跑

速食店周三限定優惠開跑

爸爸還在用十年前的刮鬍刀？父親節送他最好的「百靈9系PRO旗艦電鬍刀禮盒」

頂呱呱聯名《湯姆貓與傑利鼠》開箱

全家「一日限定」咖啡最低6折　小7推法式甜點搭水果冰磚美式

過敏家庭必看！比塵蟎更難察覺的空氣殺手「隱形甲醛」靠空氣清淨機徹底分解

2大速食店新品搶先看

東方焙茶靈感X西方威士忌工藝！陳柏霖風格演繹

德克士聯名味全龍活動一次看

更多熱門

相關新聞

東京人氣店「牛舌の檸檬」將登台

東京人氣店「牛舌の檸檬」將登台

繼仙台70年傳奇名店後，又有一家日本牛舌人氣店家即將登台，目前在東京、大阪擁有3家分店的「牛舌の檸檬」（牛たんの檸檬），將在台北開設1號店，地點就在市政府捷運站附近，預計9月開幕。

米其林一星燒肉創辦人再推新品牌

米其林一星燒肉創辦人再推新品牌

阿KEN甜甜圈品牌7/25快閃Dream Plaza

阿KEN甜甜圈品牌7/25快閃Dream Plaza

德克士聯名味全龍活動一次看

德克士聯名味全龍活動一次看

板前中山信義店推午間套餐

板前中山信義店推午間套餐

關鍵字：

美食情報美食雲肯德基頂呱呱買1送1

讀者迴響

熱門新聞

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

首例！獨董「台灣籍」未達2席　上櫃生技股後天起打入全額交割

國道一號深夜嚴重車禍！1人遭8車輾過亡

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天

爆吳宗憲罵大小S：沒家教「掀《不熙娣》報金鐘內鬨」

獨／張秀卿上節目「當眾遭趕出攝影棚」

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面