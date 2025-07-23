速食店「周三限定優惠」開搶！　肯德基咔啦雞腿堡買1送1

▲3大速食店周三限定優惠開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

3大速食品牌周三限定優惠開跑，肯德基限量16萬張「咔啦雞腿堡買1送1」優惠券，每顆漢堡狂殺不到48元，頂呱呱推指定組合套餐下殺75折券，摩斯漢堡則有大杯冰紅茶只要10元。

▲頂呱呱推指定組合套餐下殺75折。

●肯德基

肯德基會員限定「炸翻星期三」活動今（23）日限時開跑，本周祭出「咔啦雞腿堡買1送1」，換算下來平均每個漢堡不到48元，限量16萬張券，優惠券於今日上午10時30分至晚上8時開放於PK APP領取，送完為止，可於7月23日到7月28日共6天進行兌換使用。

7月25日起至7月27日限時3天加碼可享「7塊雞狂歡桶下殺299元（優惠代碼：40337）」，內含咔啦脆雞7塊，較原價直接打出6折優惠。

●頂呱呱

頂呱呱周三會員日登場，本周祭出「呱甜李下組特價129元」，內含呱呱包1顆+原味炸雞1塊+甜甜包2顆，較原價可享75折，今（23）日限於官方LINE帳號領券且須於今天使用完畢，提醒桃園機場、松山機場門市不適用此優惠。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡全門市今（23）日祭出「吃薯日」優惠，凡於門市購買薯條加10元就能多喝大杯冰紅茶1杯，優惠價75元，現省30元。