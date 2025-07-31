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社會 社會焦點 保障人權

不是9米！特搜垂降56樓深找到遺體　南橫路坍吞5人空拍畫面曝

記者吳奕靖、葉品辰／高雄報導

高雄市桃源區台20線81.1K處（南橫公路），30日晚間9時許發生連車帶人一家5口墜谷事件，兩車會車時路面突然坍方，該車瞬間墜落，原先出是墜落9米深，但經搜救人員今早垂降後才發現，墜谷深度達150至170米，目前只找到1名17歲的女性殘缺遺體與第2人的斷手，路面嚴重坍方空拍畫面也曝光。

▲高雄5人墜谷搜救空拍畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲路面坍方導致5人車輛墜谷，山壁因崩坍形成「泥石瀑布」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，事故發生時雨勢劇烈，視線不佳，一名蔡姓男子報案稱目睹一輛自小客車因道路坍方墜落山谷，該車翻落後，駕駛一度爬上邊坡請求路人幫忙報案，但又因孩子還在車裡，冒險爬下邊坡尋車，與外界失去聯繫。

▲高雄5人墜谷搜救空拍畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼路面坍方導致5人車輛墜谷，垂直深度達56層樓，地面滿目瘡痍，搜救十分困難。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄5人墜谷搜救畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據警方初步調查，墜落山谷車輛疑似由33歲李男駕駛，車內乘坐37歲妻吳女、3歲吳子、出生剛滿月的吳姓女嬰、17歲潘女等5人，警消獲報到場搶救，但因現場視線不佳，徹夜搜救卻未見人影。今早特搜第一分隊副中隊長表示，搜救隊31日清晨在垂降150至170公尺發現一名年約17歲的女性殘缺遺體，上午8時22分再發現第2人的斷手，但目前仍無法辨識身分，然由於目前雨勢過大，搜救人員暫停行動。

而稍早整個路面坍方的空拍畫面也曝光，整片山壁已因崩坍形同一個巨大的「泥石瀑布」，深度達到170米約56層樓高，可以想見當時人車墜谷時的驚險狀況。

▲高雄5人墜谷搜救空拍畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲稍早由於雨勢過大，搜救人員暫停行動。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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