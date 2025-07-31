2千人仍受困桃源山區　南橫墜谷路段明午前搶通單線

▲南橫公路路基坍方，一家五口連人帶車墜谷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者李姿慧／台北報導

連日豪雨重創，台20線南橫公路桃源區81K+100草水路段，路基流失30公尺，30日晚間發生連車帶人一家5口墜谷悲劇，2人尋獲身亡，該路段目前也雙線中斷。交通部長陳世凱今前往視察表示，目前桃源區還有1千到2千位民眾還在山上，他已要求公路局明天中午前搶通單線行車，讓民眾可以出來、物資可以進去。

台20線南橫公路桃源區81K+100草水路段昨晚9時25分因豪雨狂灌，路基流失約30公尺，當時一輛小客車突然從路面消失，發生一家5口墜谷悲劇，目前已找到2人遺體，由於該路段當時未實施預警性封路，引發在地人質疑，公路局說明山區降下超大豪雨導致路基無預警流失，事後緊急封路。

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▲南橫公路路基坍方，一家五口連人帶車墜谷。（圖／民眾提供）

交通部長陳世凱今前往受災公路視察，陳世凱表示，台20線南橫公路79K、81K過去很少遇到路基流失，今天來看，路基流失相當嚴重，未來工程必須要在這地方加強。

陳世凱強調，目前最在意的是高雄桃源區還有一千到二千位民眾還在山區，他已經要求公路局今天晚上漏夜緊急搶修，希望明天中午前恢復單線通車，讓桃源區民眾趕快出來、物資趕快進去，不管是就醫鄉親或小朋友進出，會比較安全、方便。

陳世凱指出，目前該路段橋梁是穩固的，反而過了橋樑的路段路基被沖刷，公路局在大雨過後也會重新檢視，未來如何修復、更加固，但目前要積極處理搶通，希望明天中午前搶通該路段，讓桃源地區民眾能夠進出。