乳癌術後追蹤16年「閃到腰」揪出骨轉移復發　醫揭3高風險條件

▲高醫乳房醫學團隊每年診斷、治療新發現病患約1000例。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

早期發現癌症，術後不代表就沒事！一名安養機構女照護員在51歲時確診早期荷爾蒙陽性乳癌，經手術切除病灶後持續追蹤長達16年，某日突然感覺好像閃到腰，沒想到就醫檢查竟是癌細胞骨轉移。醫師表示，荷爾蒙陽性乳癌在5年內有高度復發風險，但也有一半的復發機率在5年後，且復發形態多為遠端轉移，死亡率也隨之提高，因此持續追蹤才是保命關鍵。

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▲▼張女士罹患荷爾蒙陽性乳癌，追蹤長達16年突復發並且骨轉移。（圖／記者許宥孺翻攝）

荷爾蒙陽性乳癌是一場與時間對抗的耐力賽，今年72歲的張女士曾是安養機構照護人員，51歲時檢查確診早期荷爾蒙陽性乳癌，經完整手術與藥物治療後規律追蹤16年，隨著姊妹相繼過世，照顧母親的壓力變大，某天突然感覺「閃到腰」，就醫檢查，發現「骨頭被癌細胞吃掉」，已是乳癌併發骨轉移，目前持續配合治療追蹤，與癌症對抗。

「追蹤5年就過關已是迷思！」根據衛生福利部統計，乳癌已連續20年蟬聯女性癌症發生率第一名，每年約有1.5萬人「新確診」，其中荷爾蒙陽性乳癌佔6至7成，屬於眾中之眾。台灣乳癌好發年齡約57歲，發生率仍在增加，而此時的女性患者正背負家庭、職場責任的關鍵階段，一旦確診，對於人生規劃、家庭結構都會產生衝擊。

▲台灣乳房醫學會理事長、高醫副院長陳芳銘。（圖／記者許宥孺攝）



台灣乳房醫學會理事長、高醫副院長陳芳銘表示，早期荷爾蒙陽性乳癌因生長速度較慢、治療反應普遍良好，常被誤認為相對「溫和」的乳癌類型。然而國際研究已證實，荷爾蒙陽性乳癌具長程復發風險特性，甚至「超過半數個案在5年過後才復發」。

陳芳銘表示，統計有5%乳癌患者是因為骨轉移，就醫看骨科才發現罹癌；也有部分乳癌癌友經急診就醫檢查，發現骨頭遭到腫瘤細胞侵蝕，竟是乳癌復發。若晚發現，恐致骨折、癱瘓，甚至死亡，因此不可輕忽，必須按時服藥、定期追蹤。

▲早起荷爾蒙陽性乳癌存在長程復發風險。左起依序為高醫乳房外科甘蓉瑜主任、高醫乳房外科侯明鋒教授、高醫陳芳銘副院長。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市乳癌防治衛教學會理事長、高醫乳房外科教授侯明鋒表示，早期荷爾蒙陽性乳癌復發時，常以「遠端轉移」為主，確診時淋巴轉移數越多，轉移至其他器官的風險和死亡率都會雙雙題提升；可怕的是，即使確診時沒有淋巴轉移，同樣存在復發風險。

侯明鋒指出，根據一項長達20年的研究，第2期荷爾蒙陽性乳癌患者在手術後20年內，每3人就有1人出現復發或轉移；第3期更是每2人就有1人復發。值得注意的是，即使確診時未見淋巴轉移者，每5人仍有1人復發。

陳芳銘強調，早期荷爾蒙陽性乳癌患者無論是否出現淋巴結轉移，只要符合腫瘤直徑超過2公分、年齡低於40歲、細胞分裂指數達20%以上，任一條件，即為高復發風險族群，這類患者即使病情穩定，也應定期回診、依醫囑適度增加治療藥物，嚴密防堵復發風險。