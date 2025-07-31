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南橫路基消失「未預警封閉」釀墜谷　公路局：不在雨量監控路段

▲▼南橫公路路基坍方，一家五口連人帶車墜谷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲南橫公路路基坍方，一家五口連人帶車墜谷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者李姿慧／台北報導

高雄山區降下24小時超過1000毫米超大豪雨，連日降雨造成台20線南橫公路桃源區81K+100路基流失30公尺，30日晚間發生連車帶人一家5口墜谷悲劇，因未預警封閉引發地方質疑。公路局坦言，該處因復健改善完成原列為安全路段，未在雨量監控路段，但此次降下雨量直逼「莫拉克颱風等級」，導致無預警發生災害。

公路局表示，本次西南氣流所引致之超大豪雨，公路局南分局於事前已成立應變小組因應，並持續關注水情發展與盤點；昨日早上11:00南分局更再次盤點台20線可能易致災路段，除高風險路段已執行預警性封閉外，並將道路巡查次數加密為每小時1次，並透過警廣、新聞稿揭露路況。

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公路局坦言，發生路基流失的台20線81K+100路段非監控路段，由於台20線寶來二橋79k至桃源一橋90k+500間約12公里，約104年下旬全線完成莫拉克風災後修復工作，其路段完成8座橋梁興建，且路基相對穩定，屬於安全路段，也讓桃源以上部落民眾可確保進出安全。

由於昨晚間9時20分發生時雨量出現86mm的暴雨，公路局表示，本次致災成因，研判因時雨量過大，短時強降雨造成超過公路排水容量宣洩不及，逕流水漫淹沿線公路随機落下邊坡沖蝕，造成路基無預警流失。後續將以鋼軌樁打設保護既有路基，預計8月1日中午前緊急搶修完成，後續修復工作將以擋土牆加設排水導流工程辦理，預計年底前完成。

▲▼南橫公路路基坍方，一家五口連人帶車墜谷。（圖／民眾提供）

▲南橫公路路基流失30公尺。（圖／民眾提供）

公路局公路防災中心副執行秘書李佳輯表示，山區公路因為路線長，因此公路局會利用非汛期改善，進入汛期前盤點高風險路段，之後列管為監控路段，並搭配監控雨量，達標後實施預警性封閉。

李佳輯指出，這次路基流失的台20線南橫公路81K在莫拉克災後，79K到95.5K路段也進行復建並改善完成，是比較相對安全的路段，因此未列為監控和預警管制路段，但這次強降雨直逼莫拉克，導致發生災害。

李佳輯強調，新興災點在災後會調查致災成因，公路改善最重要的是致災成因，包括用工程手段改善，希望可以治本，這次路基流失路段也將研議評估是否未來納監控路段。

由於極端天候下，原本非高風險路段也可能致災，李佳輯呼籲，豪大雨或颱風期間，山區公路有一定風險，用路人應盡量待在家裡或安全的地方，避免進入山路。

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