嗆詐團「你是詐騙」被封鎖　他秒改身分證仍變人頭戶

記者黃翊婷／台北報導

男子阿哲（化名）被指控將虛擬貨幣帳戶提供給詐騙集團使用，導致受害者被騙錢，損失10萬餘元。不過，阿哲表示，當時經朋友告知發現遇上詐團，立刻就將對方封鎖，隔日馬上去戶政事務所申請變更身分證字號，他真的不知道有虛擬帳戶這件事情，最終獲得士林地院法官裁定無罪。

▲阿哲發現遇到詐團，以為自己沒被騙錢就沒有報案，沒想到卻被詐團利用淪為人頭戶。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方認為，阿哲在不詳時間、地點將申辦的虛擬貨幣帳戶提供給詐團使用，該詐團在2023年7月間以假投資方式，誘使受害者匯款6次，不法獲利達10萬9875元；後來因為受害者發現無法順利出金，這才驚覺受騙並報案。

但阿哲辯稱，他是為了辦理貸款才會誤入陷阱，對方聲稱是民間貸款公司，向他索要身分證、銀行存摺封面、自拍照等資料，朋友幫忙拍照時覺得很奇怪，查詢資料之後認為是遇到詐騙，他當下就直接跟貸款方說「你是詐騙」，結果被封鎖，「我不知道有虛擬帳號，我以為我沒有被他騙錢，所以沒有去報案，就趕快把身分證資料改掉」。

士林地院法官表示，經查，阿哲的銀行帳戶確實沒有異常資金流動，他在事發隔天也的確有前往戶政事務所申請變更身分證字號，而在本案爭議帳戶的用戶資料中，除了身分證字號、出生年月日、照片與阿哲相同，手機號碼、電子郵件信箱都不是阿哲所有。

法官指出，若該帳戶是阿哲申請的，想要開戶，依照流程必須輸入驗證碼，但阿哲根本不可能透過錯誤的手機號碼、電子郵件信箱收到驗證碼，由此可見，阿哲是否知道或註冊過該帳戶，顯然有可疑之處。

最終，法官認定檢方目前出示的證據，仍不足以證明阿哲有幫助詐團的犯罪行為，因而裁定他無罪，全案仍可上訴。