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社會 社會焦點 保障人權

搭車沒付錢！乘客襲警還怒罵五字經　下場慘了

記者黃翊婷／台北報導

男子阿強（化名）去年1月間因搭乘營業用小客車不願意支付車資，竟與獲報前往現場處理的警員發生爭執，他竟當場罵出三字經、五字經，還攻擊警員，造成警員受傷，因而挨告。士林地院法官日前審理之後，考量到阿強已經與警員達成調解並賠償完畢，最終依犯妨害公務執行罪，判處拘役10日，得易科罰金1萬元，緩刑2年。

尖叫,生氣,憤怒,難過,崩潰,吵架,罵人（示意圖／CFP）

▲阿強因車資問題與警方起衝突。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強去年1月間在新北市搭乘營業用小客車，因不願意支付車資，雙方鬧到報警；然而，警員獲報抵達現場處理時，阿強竟當場辱罵「X你媽X」、「X你娘XX」、「X的」、「X你娘」等髒話，還徒手搥打、拉扯警員，導致警員四肢擦挫傷、右手指甲斷裂。

士林地院法官認為，阿強的行為影響社會秩序及妨害公權力執行，損及公務員執法尊嚴，確實不妥，考量到他已經與警員成立調解並完成賠償，整體犯罪情節輕微，最終依犯妨害公務執行罪，判處他拘役10日，得易科罰金1萬元。

法官表示，由於阿強過去沒有前科，本案是因一時失慮才會觸法，經過偵查、審理程序及科刑教訓之後，應當知道警惕，不會再犯，因此予以宣告緩刑2年，全案仍可上訴。

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