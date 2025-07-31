中南部致災大雨到下週！　「酷熱38℃」將再臨

▲超大豪雨警報。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

「季風低壓環流」南側的「西南季風」影響，中南部有致災性大雨發生，下週二雨勢略緩，但中南部雨勢仍大，下週三各地恢復為酷熱的「盛夏」。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今日至下週一(31至4日)受「季風低壓環流」南側的「西南季風」影響(左圖)，迎風面中南部為「連日多雨」的型態；大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，伴隨大量「致災雨」，其中並有小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨⋯)發生的機率，午後影響的範圍擴大。山區應防範坍方、落石、土石流，低漥他區應防淹水；背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨時、天氣悶熱。

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▲雷達回波圖顯示，中南部有強對流。

今日各地區氣溫為：北部25至36度、中部22至32度、南部26至33度、東部23至35度。



最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下週二(5日)西南季風北移、減弱，雨勢略緩，但中南部大氣不穩定，仍有較大雨勢，應注意其對災情的影響。下週三至週五(6至8日)太平洋高壓增強，晴朗穩定，連山區午後降雨的機率都逐日降低，各地恢復為酷熱的「盛夏」，全台最高氣溫達38度，要注意防曬、防中暑。

最新(31日2時)氣象署「颱風暴風圈侵襲機率圖」顯示，「輕颱竹節草」受季風低壓環流導引，昨日傍晚登陸上海，偏西北西前進，今將減弱為熱帶低壓。「輕颱柯羅莎」則持續在日本南方海面，偏北逼近日本本州、再向東北大迴轉。

▼左圖：最新(30日20時)歐洲模式(ECMWF)下週(3)日20時模擬圖顯示，「季風低壓環流」南側的「西南季風」進入台灣附近，大氣不穩定。（圖／洩天機教室）