大雨襲台東！最美「南迴公路」土石滑落　金崙至多良南下路段封閉

▲公路單位封閉金崙至多良的南下路段。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東、劉人豪／台東報導

西南氣流影響，中南部豪雨下整晚。東部、中南部7縣市共26區域已宣布今天停班停課。台東縣海端鄉台20線155K+100(栗園路段)今(31日)上午7時03分發生邊坡坍方，導致雙向道路阻斷無法通行；多良路段也因雨勢不歇導致部分路段出現土石滑落，公路單位封閉金崙至多良的南下路段，並實施單線雙向通行以維持交通順暢。

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▲台東地區昨夜降下持續性強降雨，期間伴隨劇烈雷聲閃電。（圖／記者楊晨東翻攝）

台東地區昨夜降下持續性強降雨，期間伴隨劇烈雷聲閃電，從深夜延續至清晨，不少地方出現「一邊放晴、一邊雷雨」的特殊天候景象。台9線多良路段因雨勢不歇導致部分路段出現土石滑落，公路單位封閉金崙至多良的南下路段，並實施單線雙向通行以維持交通順暢。

▲台東縣海端鄉台20線155K+100(栗園路段)發生邊坡坍方。（圖／記者楊晨東翻攝）

台東縣海端鄉台20線155K+100(栗園路段)31日上午7時03分發生邊坡坍方，導致雙向道路阻斷無法通行，公路總局關山工務段派遣廠商機具辦理搶災作業，預計於31日上午9時恢復正常通行。