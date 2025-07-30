現場畫面曝！夜店女公關遭割喉「救護車中庭急救」　民眾全目擊

記者張君豪、閔文昱／台北報導

台北市信義區30日晚間驚傳凶殺命案！27歲谷姓夜店女公關在信義威秀影城地下停車場慘遭割喉，現場血跡斑斑，女子失去呼吸心跳，救護人員趕抵後緊急將人抬上救護車送醫，仍搶救無效宣告不治。凶嫌據傳是其前男友，行兇後持刀駕車逃逸，目前警方全力圍捕中，台北市長蔣萬安已責成警方成立專案小組，全力緝兇。

▲信義區夜店女公關遭割喉慘死，救護車現場急送醫。（圖／網友授權提供）

案發地點位於松壽路18號地下停車場，時間約晚間8點46分。根據目擊者與現場畫面顯示，救護車停在百貨商場中庭，人潮圍觀情況嚴重，擔架與急救人員迅速將傷者送上車，過程驚心動魄。從高處拍攝的畫面可見，多名民眾坐在一旁神情凝重，兩輛救護車及警消人員在現場緊急應變。

▲夜店女公關遭割喉慘死，前男友持刀逃逸。（圖／翻攝當事人IG，下同）

警方調查指出，死者為任職於當地夜店的谷姓女子，生前疑與兇嫌有感情糾紛，雙方曾同居信義區，谷女今年5月報案家暴並申請保護令。案發前一日，房東還曾聯繫該男是否續租，沒想到隔天即發生命案。

警方表示，現場並未發現凶刀，懷疑兇嫌犯案後帶刀逃逸。根據監視器畫面，行兇過程已被拍下，警方已鎖定嫌犯身分，為與死者同在夜店工作的男子，犯後駕車離去，目前動員大批警力擴大圍捕。

針對震驚社會的命案，台北市長蔣萬安在第一時間指示警方全力偵辦，要求警察局立即組成專案小組，儘速逮捕嫌犯並查明案情。他強調，對於任何暴力行為零容忍，必須給市民一個交代。