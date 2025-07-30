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信義夜店正妹女公關遭持刀割喉　5月報家暴求助難逃恐怖情人殺害

▲谷女雖報案提告家暴、卻難逃恐怖情人殺害。（圖／翻攝網路）

▲谷女雖報案提告家暴、卻難逃恐怖情人殺害。（圖／翻攝網路）

記者張君豪／台北報導

任職信義威秀影城旁的知名夜店女公關谷女（27歲）30日晚間再上班地點旁的信義威秀影城地下停車場遭前男友持刀割喉喪命，警方調閱相關紀錄發現谷女早在今年5月15日就在兩人同租屋處遭男友毆打，導致她口鼻流血，谷女忘不了前男友面目猙獰，掐著她猛打嘴巴的驚悚暴力畫面，憤而向信義警分局吳興街派出所提出家庭暴力告訴，警方依規定受理並通報北市府家防中心列管。

▲信義威秀地下停車場30日晚間發生女子遭利刃割喉案件。（圖／記者張君豪翻攝）
▲信義威秀地下停車場30日晚間發生女子遭利刃割喉案件。（圖／記者張君豪翻攝）

5月16日16時谷女持驗傷單到吳興所報案，她向警方表示，男友同為夜店員工，但經常因細故、懷疑她在外面有男人、或者質疑她與前男友還有聯絡，5月15日晚間前男友與她激烈爭吵後，掐住她脖子連打她六個巴掌，造成谷女右邊臉頰疼痛、腫脹、當場口鼻流血。

加上事發後，恐怖情人居然將谷女掃地出門，丟棄她自己用積蓄購買名牌衣服精品、飾品和家電損失將近百萬元，谷女為了保護自己人身安全報警提告家庭暴力，未料前男友卻未因此放下舊情，反而選擇在谷女上班必經的停車場持刀將她殺害後駕車逃逸。

ETtoday新聞網提醒您：

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

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