觀光署擴大包機來台獎助　無國際航班機場均納入

▲台南機場未來也可享有包機獎助機制。（示意圖／記者林東良翻攝）

記者周湘芸／台北報導

為鼓勵境外旅客來台，帶動南部及離島旅遊，交通部觀光署修正「推動境外包機旅客來台獎助要點」，將包機獎助範圍從原先恆春及離島機場擴大至所有尚未有國際定期航班的機場，如嘉義、台南機場等，凡包機滿50人即可給予獎助，獎助金上看17.5萬元。

觀光署訂定「推動境外包機旅客來台獎助要點」，鼓勵業者攜客來台，抵離桃園及松山以外的本島機場每架次達5成以上者，依旅客數比例核給，達7成以上者，依各市場獎助核給，日本地區為日幣165萬元、韓國地區為1045萬韓元、東南亞（除菲律賓外）及俄羅斯遠東地區為美金8800元，此次修正改為不限定本島機場，均為適用。

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另外，過去針對抵離恆春及離島機場包機另有提供獎助機制，在衡平原則下，此次修正也納入所有無國際定期航班的機場。

根據無國際定期航班的機場獎助機制，包機搭載數達50人以上者，日本地區獎助17萬5000元，韓國、東南亞（除菲律賓外）及俄羅斯遠東地區獎助15萬元，大陸地區、香港、澳門、菲律賓及其他客源國獎助12萬5000元；若每架次包機旅客數高於50人，每位旅客可另增額獎助600元。

觀光署表示，此次修訂包機來台獎助要點，主因在衡平原則下，兼顧各機場開拓國際航點機會，不單獨列出各別機場，將其他未有國際定期航班的台灣機場一併歸類，鼓勵業者於尚未有國際定期航班的機場開拓新航線。

觀光署指出，目前尚未有國際定期航班的機場，如嘉義、台南、恆春及離島等，獎助門檻為50人即可依市場核給，高於50人則每位可另增額獎助600元，盼透過包機獎助，鼓勵業者先以包機方式將國際旅客引流至南部及離島地區，並循序培養國際包機航班轉為定期航班，帶動南部及離島旅遊。

至於花蓮及台東機場，觀光署則說，另依照花東永續旅遊境外包機來台獎助要點辦理。