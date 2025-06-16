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活絡社區氣氛！「老人行動車」歡唱服務深入嘉義縣山海區

▲▼ 「老人行動車」深入嘉義縣各鄉鎮，歡唱服務活絡社區氣氛 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲「老人行動車」深入嘉義縣各鄉鎮，歡唱服務活絡社區氣氛 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為落實在地老化政策，提升高齡友善服務可近性，嘉義縣政府社會局委託嘉義縣志願服務協會推動「老人行動車」服務，讓車輛載著卡拉OK設備深入社區，邀請長輩前來歡唱，活絡氣氛，經3年推展，服務範圍從海區逐步擴展至全縣，為多個社區注入活力。

▲▼ 「老人行動車」深入嘉義縣各鄉鎮，歡唱服務活絡社區氣氛 。（圖／嘉義縣政府提供）

每趟「老人行動車」皆有舞健康老師與志工團隊隨行，車內配有血壓機、伴唱機、螢幕等設備，可因應社區需求提供量測血壓、歡唱活動與健康宣導講座等服務，是名副其實的「會走的關懷站」，即使社區位於偏鄉或交通不便的地區，也能獲得服務。

113年共辦理425場文康休閒巡迴活動，提供咖啡、紅茶、杏仁茶等飲品及點心，並在30個村里推動120場行動據點體驗，讓長輩就近體驗據點福利，實踐「不孤獨、要健康」的理念。

▲▼ 「老人行動車」深入嘉義縣各鄉鎮，歡唱服務活絡社區氣氛 。（圖／嘉義縣政府提供）

114年更擴大辦理「高齡者靈性照顧社區巡迴宣導活動」，邀請靈性照顧種子教師及相關專家辦理20場宣導，預計服務400位社區長者，協助村民認識靈性照顧的意涵，提升身心靈平衡。

社會局說明，截至114年5月，嘉義縣65歲以上老年人口占比達23.5%，其中鹿草鄉、六腳鄉與義竹鄉的老年人口占比超過3成，老化問題嚴峻。

▲▼ 「老人行動車」深入嘉義縣各鄉鎮，歡唱服務活絡社區氣氛 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣設有281處老人服務據點（含社區照顧關懷據點、長青活力站與老人食堂），涵蓋率達78.7%，但因縣域橫跨山海、幅員遼闊，仍有76個村里急需拓展老人福利服務。

透過老人行動車提供機動性的健康促進服務，進而扶植照顧關懷據點建構。每月行動車預定行程表公布於嘉義縣社會局官方網站，歡迎長輩踴躍參與，如有意願申請行動據點體驗，可聯繫嘉義縣志願服務協會。山區專線：05-2110368、0977-622995；海區專線：05-2110995、0985-475329。

 
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