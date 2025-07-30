不斷更新／豪雨4天下到發白又淹水　全台7／31停班停課一覽

▲豪雨4天，中南部山區超大豪雨下到發白。（圖／中央氣象署）



記者許力方／綜合報導

西南氣流影響，今天（30日）中南部地區及東南部山區有大雨及局部豪雨，南投、嘉義以南山區甚至有局部大豪雨和超大豪雨，高屏山區24小時累積雨量超過500毫米，苗栗及花東局部大雨，造成積淹水災情慘重。中央氣象署預估，今晚至明天（31日）清晨西南氣流持續影響，中南部山區有持續性強降雨，嘉義以南的降雨會往平地擴展、增大，苗栗以南及台東有大雨或局部豪雨，南部山區有局部豪雨以上降雨發生機率，目前東部、中南部26區域已宣布31日停班停課，《ETtoday新聞雲》將不斷更新停班停課資訊。

【北部】

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基隆市｜未宣布。

台北市｜未宣布。

新北市｜未宣布。

桃園市｜未宣布。

新竹市｜未宣布。

新竹縣｜未宣布。

【中部】

苗栗縣｜未宣布。

台中市｜未宣布。

彰化縣｜未宣布。

雲林縣｜古坑鄉草嶺國民小學31日停班停課。

南投縣｜

●信義鄉人和國民小學31日停班停課。

●信義鄉雙龍國民小學31日停班停課。

●魚池鄉五城國民小學31日停班停課。

【南部】

嘉義市｜31日照常上班上課。

嘉義縣｜中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉31日停班停課。

台南市｜南化區瑞峰國民小學31日停班停課。

高雄市｜六龜區、甲仙區、那瑪夏區、茂林區、美濃區、桃源區31日停班停課。



屏東縣｜三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉31日停班停課。

【東部】

宜蘭縣｜未宣布。

花蓮縣｜未宣布。

台東縣｜達仁鄉土坂國民小學31日停班停課。

▼豪雨掏空路基，土坂國小明停班停課 。（圖／記者楊晨東翻攝）



【外島】

澎湖縣｜未宣布。

連江縣｜未宣布。

金門縣｜未宣布。

更新時間20:26

▼西南氣流持續，今晚至明晨仍有豪雨可能 。