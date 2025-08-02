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台南劇烈降雨「一路下到深夜」　當地人崩潰：一個台灣卻兩個世界

▲▼ 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲台南劇烈降雨持續中。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者劉維榛／綜合報導

南部持續受西南氣流影響，多處地區傳出淹水災情，其中台南今（2日）宣布停班停課。天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，台南劇烈降雨會持續到夜晚或深夜，氣象署預估即刻起至未來24小時，雨量可達200至340毫米。當地人也崩潰直呼，「安定凌晨到現在沒停過」、「好崩潰喔！到處都淹水了」。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》最新指出，台南地區劇烈降雨仍然持續中，台南安定已達310毫米、西港269毫米、永康245毫米，降雨情形非常猛烈。

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《台灣颱風論壇｜天氣特急》說，依據資料研判，劇烈降雨會持續到今天夜晚或深夜，氣象署預估即刻起至未來24小時，雨量可達200至340毫米，再三提醒民眾小心淹水災害發生。

▲▼台南暴雨多處成災。（圖／翻攝記者爆料網）

▲台南暴雨多處成災。（圖／翻攝記者爆料網）

網友也紛紛留言哀號，「今年南部真的慘」、「安定凌晨到現在沒停過」、「雨下不停，麻豆這邊都淹水，連高速公路這邊也淹水了」、「麻豆雙向交流道皆已封閉」、「好崩潰喔！到處都淹水了」、「屏東市也是下個不停」、「嘉義雨也都沒停過」、「這種雨下成這樣，不淹水都很難了，怎麼都一直卡在這邊？怎麼都沒有在移動的感覺，真的拜託不要再下了」、「仁德這雨勢很大，清晨就開始打雷」、「北部雷達回波圖幾乎是一片空白，一個台灣卻兩個世界」。

▼台南安定區淹大水，消防出動船艇將洗腎患者送醫。（圖／記者林東良翻攝)

▲▼台南安定區淹大水，消防出動船艇將洗腎患者送醫。（圖／記者林東良翻攝)

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