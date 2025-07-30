省道5路段豪雨災阻、預警封路　阿里山公路今晚管制

▲台20線南橫公路復興路段荖濃溪水漲至路面，道路阻斷。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

竹節草颱風外圍環流加上西南氣流夾擊，南部出現豪雨，除台20線南橫公路99k復興路段路災阻、高雄市六龜區台27線中興至大津路段預警封路外，公路局今天(30日)晚間將再陸續預警性封閉台3線嘉義縣沄水至大埔路段、阿里山公路台18線嘉義縣阿里山鄉福山至阿里山路段、台18線觸口至福山路段。

公路局表示，嘉義縣阿里山鄉連日持續大豪雨發生，恐造成坍方落石及倒樹危害，為確保用路人及行車安全，嘉義縣阿里山鄉台18線68.5K~88K福山至阿里山路段，預計於今日晚間6時起實施預警性封閉；台18線34K~68.5K觸口至福山路段，20時起實施預警性封閉，禁止人車通行，並於明日上午8時視天候及道路狀況後再決定開放通行。

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此外，今天晚間6時起也將預警性封閉台3線295k~336k嘉義縣沄水至大埔路段，禁止人車通行，維護用路人行車安全，公路局預計7月31日上午8時視天候及道路狀況後再決定是否開放通行。

因受豪雨影響，考量山區連續降雨導致視線不佳，以及土石鬆軟易有落石發生，高雄市六龜區台27線12K~23K中興至大津路段有受災風險，公路局已於今上午8時起實施預警性封閉，將視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行，用路人如需通行，可改走新威大橋→台27甲線→回台27線。

另高雄山區降下豪雨，今日因荖濃溪水位暴漲，溪水溢淹至台20線99k復興路段路面約200公尺，造成道路阻斷，公路局甲仙工務段也已緊急封閉道路，所幸無人、車傷亡，現場將視降雨情況及荖濃溪水稍退將立即進場搶修路面，儘速恢復道路通行。

公路局表示，颱風期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。