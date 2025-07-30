2颱風+西南氣流「露出一抹冷笑」　柯羅莎恐登陸日本！隔6年首颱

▲2颱風+西南氣流，西北太平洋上驚現笑臉。（圖／中央氣象署）



記者許力方／綜合報導

旅日注意，第9號「柯羅莎」（Krosa）雖然減弱為輕度颱風，仍在持續北上，日本氣象廳預估，柯羅莎經過小笠原群島之後，移動速度減慢，未來路徑預計將會在31日近乎停滯，並在3天後逼近日本陸地，甚至有登陸的可能。有氣象專家也觀測到衛星影像上特殊一幕，柯羅拉和竹節草2個颱風與大片西南氣流像是在西北太平洋畫出一個笑臉。

中央氣象署觀測，9號颱風柯羅莎已經減弱為輕度颱風，目前位在硫磺島北北東方450公里之處，近似滯留後，將向北北東緩慢進行，7級暴風半徑150公里。日本氣象廳指出，柯羅莎在通過小笠原群島後北轉，雖逐漸遠離，但因移動速度變慢，未來路徑將在小笠原近海幾乎停滯到31日，可能持續影響當地天氣，將出現強風、2至4米的浪。

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▲日本預估柯羅莎有可能登陸千葉附近地區。（圖／翻攝日本氣象廳）



日本氣象廳預估，根據目前路徑，柯羅莎可能在8月初逐步接近本州，有登陸的可能。柯羅莎24日生成至今已經一周，一路往北靠近日本，並將在8月2日前後逼近千葉陸地，若登陸將是2019年9月8日法西颱風以來，首度有颱風登陸千葉，而上一次登陸的7月颱風，則是2014年7月10日的奈格（已遭除名，改稱「蜻蜓」）。

氣象主播Robert Speta觀測衛星影像發現，太平洋上現在有2個颱風，竹節草和柯羅拉正好像是2個眼睛，和南方的西南氣流一起看，就像是一張笑臉，他稱「大自然似乎在對西北太平洋地區的人們露出一抹冷笑」。

▼柯羅莎減弱為輕颱。（圖／翻攝RAMMB）

