颱風「竹節草」二次登陸中國！　暴雨狂襲…浙江連發111條預警

▲颱風「竹節草」二次登陸中國。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台30日消息指出，第8號颱風「竹節草」的中心已於30日早晨4時30分前後，在浙江省舟山市朱家尖島沿海登陸，「竹節草」將以每小時10至15公里的速度，向北偏西方向移動，強度將有所增強，上午在浙江寧波到江蘇啟東一帶沿海再次登陸（23至28公尺／秒，9至10級）。

▲颱風「竹節草」路徑。（圖／翻攝自微博，上同）

據《錢江晚報》報導，目前，「竹節草」的7級風圈已經觸達上海、浙江寧波等地，大片降雨回波正在影響江蘇東南部、上海、浙江北部。寧波全域發布預警，停課一天；截至8：00，浙江已發布111條氣象災害預警訊號。

氣象台指出，「竹節草」的強度恐增強至強烈熱帶風暴級（10至11級），7月26日停編後，殘餘環流吸收熱帶擾動能量，於27日在琉球群島以東「復活」，為11年來首例，登陸後受副高與大陸高壓「鞍型場」牽制，可能在江蘇、安徽滯留72小時，導致持續強降雨。

▲浙江寧波災情。（圖／翻攝自微博，上同）

消息指出，「竹節草」帶來的風雨影響，造成浙江多地出現洪災，舟山、寧波、嘉興等地累積雨量100至250毫米，局部特大暴雨（超250毫米），寧波餘姚近3小時降雨量為189.5毫米。寧波主城區多個社區積水嚴重，部分路段積水淹過小腿，社區緊急排水搶險。

浙江寧波、舟山兩地海事部門同步啟動三級防颱緊急應變，做好全面應對颱風準備。中國國家防總針對上海、江蘇、浙江啟動防汛防颱風四級應急響應，國家防總辦公室派出工作小組赴浙江協助指導防汛防颱風工作。