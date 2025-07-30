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【廣編】迎合無酒精風潮！ANJESS中秋禮盒「金風銀波」打造詩意送禮新美學

▲▼ 中秋禮盒,ANJESS,月餅,無酒精,詩意美學,中秋節。（圖／ANJESS提供）

▲ANJESS推出年度中秋限定禮盒【金風銀波】系列。

圖、文／ANJESS提供

2025年中秋佳節將至，質感選品品牌ANJESS推出年度中秋限定禮盒——【金風銀波】系列，以詩意美學與飲食文化為靈感，揉合經典口味與現代生活趨勢，推出兩款高雅禮盒設計，主打「精裝月餅 × 台灣好茶 × 無酒精香檳」，傳遞無負擔、卻飽含溫度的團圓心意。

此次ANJESS特別精選三款深具傳統韻味的月餅口味：XO干貝烏魚子、紅棗桂圓、奶黃流心，兼具鹹香與甘潤，風味層次豐富。每顆月餅更首度壓印品牌象徵「自由鳥」Logo，結合匠心工藝與品牌精神，讓每一口都蘊含獨特故事。

延續ANJESS對生活風格的講究，今年禮盒更加入呼應當代「無酒精風潮」的元素——小星星香檳葡萄氣泡飲（無酒精／純素），搭配兩款台灣南投好茶（南投水沙連紅茶與日向金萱茶）濾掛包，熱沖冷泡各有風情，打造全齡共享、質感升級的節慶飲食體驗。

隨著東西方飲食文化的變遷，無酒精生活正逐漸成為一種風格與選擇，從歐美的 Zero-Proof Cocktails 到亞洲的健康送禮新趨勢，「不醉也深情」，已成為節日聚會中最溫柔的儀式感。
ANJESS5中秋禮盒系列，外包裝採雙色硬殼設計，選用手揉紙質感，綴以燙金／燙銀詩句，典藏節慶氛圍與詩意光影，體現ANJESS一貫的細節美學。

禮盒分為兩款形式：
金風送爽迎中秋（6入月餅）｜早鳥價 $1,339（原價 $1,488）
銀波映月人團圓（3入月餅＋茶＋無酒精香檳）｜早鳥價 $1,799（原價 $1,999）
即日起開放預購，早鳥優惠至8月15日止，單筆訂購滿9盒享免運，企業大量訂購36盒以上，更提供水晶標客製Logo服務，展現企業贈禮格調。
出貨日：8/25、9/1、9/8、9/15、9/22、9/29

今年中秋，ANJESS邀您一同在金風銀波之間，舉杯無酒精、共品團圓的優雅時光。

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中秋禮盒ANJESS月餅無酒精詩意美學中秋節

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