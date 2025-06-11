南投首迎國慶焰火　結合中秋節2波連假和茶博會估人潮上看百萬

▲今年國慶焰火將在每年南投燈會會場的南投市貓羅溪畔施放。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年國慶焰火將首度於南投縣施放，也是建縣以來第一次；縣政府指出，國慶焰火施放地點選擇在每年南投燈會進行煙火秀的南投市貓羅溪河畔，屆時適逢第15屆南投世界茶業博覽會，將做好萬全準備，迎接全國各地來欣賞焰火的朋友，創造三贏局面。

南投縣議會定期會10日進行縣政總質詢，多位縣議員都關心該縣首迎114年國慶焰火議題，縣長許淑華說，建縣以來首次迎來國慶焰火盛會，意義非凡，全縣各界都相當興奮；而每年南投燈會期間都安排煙火秀演出，對施放有一些經驗，基於看台基礎設施、安全、周邊環境等條件考量，縣府建議軍備局將國慶焰火施放地點選擇在南投市貓羅溪河畔，並獲該局同意，縣府各局處已啟動相關籌備工作。

另南投世界茶業博覽會15年來都固定在國慶日連假期間舉辦，為農民及周邊帶來很大的經濟效益，且今年國慶日加上中秋節，連續兩周2波連假共有6天，人潮可望突破百萬，縣府希望能結合國慶焰火，將南投縣的好茶及農產分享給來自全國各地觀賞焰火的遊客，為茶博會增添一波大商機。

其中停車場域及接駁等工作規劃，將透過名間鄉及草屯鎮兩地大量的接駁系統，讓民眾可在早上逛茶博會、晚上再到貓羅溪畔看國慶焰火；另希望草屯、名間及中興新村周邊相關道路作為停車場域用途，許淑華也請縣府觀光處研議規劃一些觀光旅遊動線、串聯周邊景點，創造出最大的效益。

許淑華也呼籲南投鄉親展現熱情，如果自家就是欣賞焰火的好地點，不妨善盡地主之宜，就地接待來不及到焰火施放現場或沒有辦法進入的朋友，一起欣賞難得的中華民國國慶焰火。