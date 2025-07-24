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秋節禮盒開賣！高雄23身障團體推百項產品　8/16衛武營展售

▲▼高雄身障團體秋節禮品推廣,社會局長蔡宛芬。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄社會局今日在市長官邸舉辦身障團體秋節禮品推廣會，身障團體一一介紹產品特色。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

一年一度中秋節即將到來，傳統習俗上，少不了買月餅分送親友。高雄市社會局今（24日）在市長官邸舉辦身障團體秋節禮盒推廣會，宣布秋節禮品正式開賣，呼籲民眾支持身障朋友推出的手作產品。

坐落於苓雅凱旋二路的高雄市長官邸，迄今已有40多年歷史，前市長陳菊卸任後一直閒置，市長陳其邁認為市府應貼近市民生活，因此目前官邸免費開放提供團體舉辦公益活動。為了協助推廣身障團體推出的秋節禮品，社會局今日安排在市長官邸舉辦推廣會，匯集23家在地身障團體，逐一上台宣傳自家特色產品。

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▲▼高雄身障團體秋節禮品推廣,社會局長蔡宛芬。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市社會局長蔡宛芬。（圖／記者許宥孺攝）

社會局長蔡宛芬強調，每一份中秋禮品都是身障朋友努力克服困難障礙，用最認真的態度完成的，製作時均嚴格把關，一規定取得食品業者登錄字號及食品器具容器包裝衛生證明，希望大家用實際購買行動，給身障者最大的支持和肯定。

蔡宛芬表示，社會局將在8月16日於衛武營榕樹廣場舉辦「月滿心暖　雄好禮」大型身障團體秋節禮品推廣活動，屆時將推出超過百項秋節禮品，邀請民眾發揮愛心，當日下午2點到場參與試吃、大力選購。

▲▼高雄身障團體秋節禮品推廣,社會局長蔡宛芬。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼今年有23家身障團體推出超過百項秋節禮品。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄身障團體秋節禮品推廣,社會局長蔡宛芬。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄身障團體秋節禮品推廣,社會局長蔡宛芬。（圖／記者許宥孺攝）

社會局表示，今年的秋節禮品種類豐富，有象徵團圓意義的中西式月餅、蛋黃酥、綠豆椪，寓意好運的鳳梨酥禮盒，以及廣受歡迎的手工餅乾、花生糖、蛋捲、牛軋餅、堅果、文旦等點心禮盒。此外還有天然實用的手工香皂、咖啡禮盒，以及陶杯、零錢包、面紙套等手作文創商品，滿足不同的送禮需求。

值得一提的是，今年社會局與高雄在地青年設計師合作，推出全新「月滿心暖中秋綜合禮盒」，禮盒精選身障團體5項明星商品，包括脆皮花生糖、鳳梨金磚、花好月圓綠豆糕、濾掛式咖啡包及蛋捲，送禮既溫暖又能做公益。

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