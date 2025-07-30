海嘯要來了！「三仙台跨海步橋」站一堆人　網怒噴：不離開嗎

▲有民眾站在三仙台跨海步橋上。（圖／翻攝東部海岸國家風景區管理處YT）



網搜小組／劉維榛報導

今（30日）俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8強震，氣象署也發出海嘯警報，下午1點多左右影響台灣沿海，並呼籲民眾遠離海邊。然而不少網友打開東海岸即時影像，想親眼一睹海嘯畫面，豈料愣見海邊與三仙台跨海步橋上有不少遊客逗留觀海，紛紛開轟「真的不要造成別人的困擾耶！」

根據氣象署研判，該地震所引發海嘯預計約於下午1時18分開始影響台灣，特此發布海嘯警報，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害。海嘯預估資訊如下：



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北部沿海地區 07/30 13:41 小於0.3公尺

東北沿海地區 07/30 13:24 小於0.3公尺

東部沿海地區 07/30 13:18 小於0.3公尺

東南沿海地區 07/30 13:19 0.3至1公尺

西南沿海地區 07/30 13:31 0.3至1公尺

海峽沿海地區 07/30 13:45 小於0.3公尺

▲許多遊客在海邊逗留。（圖／翻攝東部海岸國家風景區管理處YT）

然而網友紛紛打開各海岸即時影像YouTube時，發現海邊、三仙台跨海步橋上仍有不少民眾撐傘逗留觀海，氣得紛紛開轟「真的不要造成別人的困擾耶...這些遊客」、「還有遊客」、「那些遊客不離開嗎」、「真的有人在等海嘯」、「這些人都來看海嘯的嗎」。

▼氣象署說明海嘯警訊。（圖／氣象署提供）

