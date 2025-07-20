薇帕低壓環流帶來強降雨　玉山主峰線棧橋路基塌陷10米將持續封園

▲玉山主峰線步道約4.1公里處的27、28號棧橋受薇帕颱風強降雨影響而路基塌陷，將暫時持續封園。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

薇帕颱風低壓環流帶連日影響全台天氣、帶來強降雨，玉山主峰線步道約4.1公里處27、28號棧橋橋體毀損，路基出現長達約10公尺的塌陷，且恐有繼續再塌陷的可能；玉山國家公園管理處今天下午宣布主峰線將暫時持續封園，並自明（7月21日）日進行修復工程，預估約需5天工作天。

玉管處於18日起公告全面禁止該園區生態保護區之入園活動，為讓熱門的玉山主峰線能儘早恢復入園，今日在薇帕颱風警報解除後，即展開主峰線步道路況勘查工作：發現全線步道多處有倒木、落石、箭竹垂枝，86號棧橋橋面也有堆積土石、影響通行，均已由保育巡查員排除並修復處理完成。

玉管處表示，在步道約4.1公里處、過26號棧橋直接銜接至28號棧橋之間的27號棧橋，整座橋體已隨路基向外傾斜下陷，滑落流失至懸崖下方，導致28號棧橋橋頭塌陷、垂直落差約1公尺高，整段路基塌陷長度目視約達10公尺，且判斷路基下方即溪谷斷崖，崩塌處極為不穩。

玉管處指出，山區近期仍持續下雨，將增添此段通行困難及危險程度，為維護山友登山安全，目前玉山主峰線將暫時持續封園；該處將於明日儘速僱工上山修復，設法以砌石方式穩固邊坡後再填平路面，期間將視天候情況、以工作人員安全為前提，彈性調整施工天數，修復完成再公告週知，希望能儘速恢復玉山主峰線入園。