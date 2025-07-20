　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

薇帕低壓環流帶來強降雨　玉山主峰線棧橋路基塌陷10米將持續封園

▲玉山主峰線步道約4.1公里處的27、28號棧橋受薇帕颱風強降雨影響而路基塌陷，將暫時持續封園。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專，下同）

▲玉山主峰線步道約4.1公里處的27、28號棧橋受薇帕颱風強降雨影響而路基塌陷，將暫時持續封園。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

薇帕颱風低壓環流帶連日影響全台天氣、帶來強降雨，玉山主峰線步道約4.1公里處27、28號棧橋橋體毀損，路基出現長達約10公尺的塌陷，且恐有繼續再塌陷的可能；玉山國家公園管理處今天下午宣布主峰線將暫時持續封園，並自明（7月21日）日進行修復工程，預估約需5天工作天。

玉管處於18日起公告全面禁止該園區生態保護區之入園活動，為讓熱門的玉山主峰線能儘早恢復入園，今日在薇帕颱風警報解除後，即展開主峰線步道路況勘查工作：發現全線步道多處有倒木、落石、箭竹垂枝，86號棧橋橋面也有堆積土石、影響通行，均已由保育巡查員排除並修復處理完成。

▲玉山主峰線步道約4.1公里處的27、28號棧橋受薇帕颱風強降雨影響而路基塌陷，將暫時持續封園。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

▲玉山主峰線步道約4.1公里處的27、28號棧橋受薇帕颱風強降雨影響而路基塌陷，將暫時持續封園。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

▲玉山主峰線步道約4.1公里處的27、28號棧橋受薇帕颱風強降雨影響而路基塌陷，將暫時持續封園。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

玉管處表示，在步道約4.1公里處、過26號棧橋直接銜接至28號棧橋之間的27號棧橋，整座橋體已隨路基向外傾斜下陷，滑落流失至懸崖下方，導致28號棧橋橋頭塌陷、垂直落差約1公尺高，整段路基塌陷長度目視約達10公尺，且判斷路基下方即溪谷斷崖，崩塌處極為不穩。

▲玉山主峰線步道約4.1公里處的27、28號棧橋受薇帕颱風強降雨影響而路基塌陷，將暫時持續封園。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

玉管處指出，山區近期仍持續下雨，將增添此段通行困難及危險程度，為維護山友登山安全，目前玉山主峰線將暫時持續封園；該處將於明日儘速僱工上山修復，設法以砌石方式穩固邊坡後再填平路面，期間將視天候情況、以工作人員安全為前提，彈性調整施工天數，修復完成再公告週知，希望能儘速恢復玉山主峰線入園。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 5951 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
4天有望助「范斯高」颱風生成逼台　2波雨變天！恐引西南風灌水
快訊／長庚名醫高國晉過世　享年59歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園溪海地區跨域農遊登場　觀旅局長陳靜芳行銷珍珠海岸計劃

敏盛醫療50週年　昇捷建設分享以ESG視角探索健康城市未來

全國技能競賽謝秉諺奪漆作金牌　桃竹苗分署17金13銀成績卓著

時隔一年又來桃園挺同黨立委　蔣萬安嘆：不是選舉？是因為罷免！

薇帕低壓環流帶來強降雨　玉山主峰線棧橋路基塌陷10米將持續封園

「地理中心盃」無人機四軸足球賽埔里登場　埔里國中團隊奪冠亞軍

何時戰爭無法自己決定　投縣落實城鎮韌性防空演習獲中央肯定

丹娜絲災後物資送暖！　新北議員捐200床床墊盧崑福災區分送

台南選拔賽競爭激烈　30隊代表台灣挺進日本RoboRAVE機器人大賽

國家警報「大雷雨」狂炸！台中機場暫停地面作業　5航班受影響

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

【下面起火了！】國道驚見車子開到燒起來了還在開

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

【薑是老的辣】葉君璋奪鐵捕封殺王　球拋觀眾席「送福利」

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李光洙奪男配角獎　「早上都敬秀夢到我死了」

桃園溪海地區跨域農遊登場　觀旅局長陳靜芳行銷珍珠海岸計劃

敏盛醫療50週年　昇捷建設分享以ESG視角探索健康城市未來

全國技能競賽謝秉諺奪漆作金牌　桃竹苗分署17金13銀成績卓著

時隔一年又來桃園挺同黨立委　蔣萬安嘆：不是選舉？是因為罷免！

薇帕低壓環流帶來強降雨　玉山主峰線棧橋路基塌陷10米將持續封園

「地理中心盃」無人機四軸足球賽埔里登場　埔里國中團隊奪冠亞軍

何時戰爭無法自己決定　投縣落實城鎮韌性防空演習獲中央肯定

丹娜絲災後物資送暖！　新北議員捐200床床墊盧崑福災區分送

台南選拔賽競爭激烈　30隊代表台灣挺進日本RoboRAVE機器人大賽

國家警報「大雷雨」狂炸！台中機場暫停地面作業　5航班受影響

桃園溪海地區跨域農遊登場　觀旅局長陳靜芳行銷珍珠海岸計劃

敏盛醫療50週年　昇捷建設分享以ESG視角探索健康城市未來

全國技能競賽謝秉諺奪漆作金牌　桃竹苗分署17金13銀成績卓著

董璇再婚伴娘是「離過婚」好友佟麗婭！挨批不吉利　網一面倒力挺

時隔一年又來桃園挺同黨立委　蔣萬安嘆：不是選舉？是因為罷免！

薇帕低壓環流帶來強降雨　玉山主峰線棧橋路基塌陷10米將持續封園

「地理中心盃」無人機四軸足球賽埔里登場　埔里國中團隊奪冠亞軍

何時戰爭無法自己決定　投縣落實城鎮韌性防空演習獲中央肯定

TOYOTA砸5000萬美元「擴建美國試車場」！強化先進科技研發能力

瑀熙生理期獲公婆寵愛　媽鏡頭前感動喊：重擔放下

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

地方熱門新聞

快訊／台中造勢晚會意外！翁疑嗆到不治

韓國瑜在旁　立委：我有殺人放火選總統嗎

快訊／盧秀燕領軍！台中場湧2萬人

國家警報大雷雨！台中機場5航班受影響

桃園藍白大團結　賴香伶再為呂玉玲站台反罷

盧秀燕淋雨催票　要大家蓋下不同意

把握催票黃金周！　萬美玲聯手小草反罷

陳亭妃批通訊癱瘓「零分」災區訊號不穩救災像作戰如何自處？

中台灣反罷免遇雨　盧秀燕提前大進場

冒名頂替案驚爆追逐！台南男拒檢開車衝撞逃逸警追查中

新書《青春熱映中》　勉學子贏得人生奧斯卡

台電嘉義區民生用電全復電！　

光電浮台遭颱風摧毀未如期清完　屏縣府開罰旭東環保25.2萬

桃園市警局舉辦　防制人口販運宣導繪畫比賽

更多熱門

相關新聞

即／薇帕暴雨開轟！南橫公路驚見土石流

即／薇帕暴雨開轟！南橫公路驚見土石流

輕颱薇帕通過巴士海峽南部，受外圍環流影響，高雄市桃源區台20線臨105便道30K+300降下豪雨，造成土石崩落，導致道路受阻無法通行，目前公路局甲仙工務段正搶通中。

弧狀回波夾有「紫色」訊號　鄭明典：強風豪雨的特徵

弧狀回波夾有「紫色」訊號　鄭明典：強風豪雨的特徵

雨彈來襲 花蓮市10抽水站完成試機監控水位

雨彈來襲 花蓮市10抽水站完成試機監控水位

薇帕今晚起最接近「北部也有雨」　氣象署最新說明

薇帕今晚起最接近「北部也有雨」　氣象署最新說明

薇帕颱風接近　北大武山國家步道封閉

薇帕颱風接近　北大武山國家步道封閉

關鍵字：

玉山國家公園主峰步道棧橋路基塌陷薇帕颱風強降雨封園

讀者迴響

熱門新聞

「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲

歌唱一半！女星突光腳下台擁千萬男友爆哭

台中1歲童遭機械車位夾傷！搶救不治

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　

最狂空姐小三與空少廁所激戰！正宮高空抓姦

Coldplay抓姦　CEO妻「社群刪光」假帳號瘋傳

男友激戰到一半「突停機」！

越南觀光船翻覆37死　倖存女：救不出更多人

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

魔鷹妻機上猝逝　醫曝可能和「2疾病」有關

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

水逆「錢來了」！　3星座、3生肖偏財旺

下龍灣37死！倖存者揭「乘客求返航遭拒」

更多

最夯影音

更多

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

【下面起火了！】國道驚見車子開到燒起來了還在開

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面