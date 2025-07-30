彰化強降雨！2涵洞水淹腳踝　警火速封鎖車道、清淤泥排水

▲彰化市寶廍路景觀公園涵洞與大肚橋北上機車道涵洞，都有積水情形。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

受西南氣流影響，彰化地區今(30)日清晨起下起強降雨，導致彰化市寶廍路景觀公園涵洞與大肚橋北上機車道涵洞先後出現積水情形，影響車輛通行。警方第一時間發現災情後，立即實施交通封鎖，並通報相關單位排除狀況，目前仍持續下雨中。

彰化分局泰和派出所表示，今日上午7時50分許，巡邏人員在寶廍路景觀公園涵洞發現道路雙向出現淹水，為防止人車涉險，立即在現場設置雙向封鎖線禁止通行，並於8時15分聯繫彰化市公所工務課派員處理。

而大竹派出所也於8時45分接獲通報，指大肚橋北上機車道涵洞出口出現積水。警方立即派遣警員侯竣耀、巡佐黃建民及警員鄧至均趕往處理，發現涵洞積水約20公分，車輛無法通行。警方於8時47分封閉道路，並緊急清除排水孔淤泥後，積水迅速退去，至9時即解除交通管制，恢復通行。

中央氣象署表示，受到西南氣流影響，易有短延時強降雨，今(30)日高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，南投縣、屏東縣地區及嘉義縣山區、台南市山區有局部豪雨或大豪雨，臺中市、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市地區及雲林縣山區、臺東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗、彰化、雲林及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。