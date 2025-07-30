　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化強降雨！2涵洞水淹腳踝　警火速封鎖車道、清淤泥排水

▲▼彰化市寶廍路景觀公園涵洞與大肚橋北上機車道涵洞先後出現積水情形。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化市寶廍路景觀公園涵洞與大肚橋北上機車道涵洞，都有積水情形。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

受西南氣流影響，彰化地區今(30)日清晨起下起強降雨，導致彰化市寶廍路景觀公園涵洞與大肚橋北上機車道涵洞先後出現積水情形，影響車輛通行。警方第一時間發現災情後，立即實施交通封鎖，並通報相關單位排除狀況，目前仍持續下雨中。

彰化分局泰和派出所表示，今日上午7時50分許，巡邏人員在寶廍路景觀公園涵洞發現道路雙向出現淹水，為防止人車涉險，立即在現場設置雙向封鎖線禁止通行，並於8時15分聯繫彰化市公所工務課派員處理。

▲▼彰化市寶廍路景觀公園涵洞與大肚橋北上機車道涵洞先後出現積水情形。（圖／記者唐詠絮翻攝）

而大竹派出所也於8時45分接獲通報，指大肚橋北上機車道涵洞出口出現積水。警方立即派遣警員侯竣耀、巡佐黃建民及警員鄧至均趕往處理，發現涵洞積水約20公分，車輛無法通行。警方於8時47分封閉道路，並緊急清除排水孔淤泥後，積水迅速退去，至9時即解除交通管制，恢復通行。

▲▼彰化市寶廍路景觀公園涵洞與大肚橋北上機車道涵洞先後出現積水情形。（圖／記者唐詠絮翻攝）

中央氣象署表示，受到西南氣流影響，易有短延時強降雨，今(30)日高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，南投縣、屏東縣地區及嘉義縣山區、台南市山區有局部豪雨或大豪雨，臺中市、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市地區及雲林縣山區、臺東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗、彰化、雲林及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

▲▼彰化市寶廍路景觀公園涵洞與大肚橋北上機車道涵洞先後出現積水情形。（圖／記者唐詠絮翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯建銘驚爆早註冊「大罷免大成宮」商標！　申請日、地址曝光
快訊／找到了！載狗衝高雄港墜海　尋獲1遺體
2天前預言「地球睡醒了」　專家：未來規模8以上地震會很頻繁
快訊／南投縣再增1國中、3國小停班停課
快訊／陸發海嘯警報！　估今晚7點抵達上海
夏威夷海灘全疏散「清空」　部落客：第一次看到
快訊／海嘯淹沒俄小鎮！　空拍畫面曝光
快訊／強震後「4頭鯨魚」擱淺日本海岸邊！　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超派鐵拳揍Toyz判6月被上訴　超哥出庭淡然：他的權利

快訊／找到了！休旅車衝高雄港墜海「僅黑狗游上岸」　尋獲1遺體

《周處除三害》被控抄襲　導演、製片、監製全部不起訴

撿到刮刮樂帶回家　婦倒賠4千元

工人屋樑施工不慎摔落喪命　「未使用防護措施」雇主被起訴

不爽火鍋店老闆搶走女友　醋男三度「店前狂放鞭炮」畫面曝

獨／高雄救護車被偷裝GPS！黑手滲透3分隊...疑殯葬業鎖定找死人

信義鄉持續大豪雨爆多起災情　明潭水庫放水急喊：遠離水域

國中姊妹遭性侵176次！蒐證衛生紙被母丟掉　母男友判13年半

彰化強降雨！2涵洞水淹腳踝　警火速封鎖車道、清淤泥排水

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【抓包現場】車手狂領63萬現鈔！轉頭驚見警察嚇傻摸頭

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

朱孝天透露「F4有新專輯」　也可能有演唱會..根本劇透大師！

超派鐵拳揍Toyz判6月被上訴　超哥出庭淡然：他的權利

快訊／找到了！休旅車衝高雄港墜海「僅黑狗游上岸」　尋獲1遺體

《周處除三害》被控抄襲　導演、製片、監製全部不起訴

撿到刮刮樂帶回家　婦倒賠4千元

工人屋樑施工不慎摔落喪命　「未使用防護措施」雇主被起訴

不爽火鍋店老闆搶走女友　醋男三度「店前狂放鞭炮」畫面曝

獨／高雄救護車被偷裝GPS！黑手滲透3分隊...疑殯葬業鎖定找死人

信義鄉持續大豪雨爆多起災情　明潭水庫放水急喊：遠離水域

國中姊妹遭性侵176次！蒐證衛生紙被母丟掉　母男友判13年半

彰化強降雨！2涵洞水淹腳踝　警火速封鎖車道、清淤泥排水

連恩尼遜傳戀情？與潘蜜拉安德森互有好感「戲外有愛」

超派鐵拳揍Toyz判6月被上訴　超哥出庭淡然：他的權利

才分手鼓手男友2個月！　陳芳語現身婚禮認：被新郎打動了

他驚爆柯建銘早註冊「大罷免大成宮」商標！　申請日期、地址全曝光

SUBWAY台灣限定「泰式檸檬雞潛艇堡」開賣　加39元肉量加倍

川普嗆「不爽南非政策」　考慮不出席G20！怒批迫害白人

快訊／找到了！休旅車衝高雄港墜海「僅黑狗游上岸」　尋獲1遺體

《周處除三害》被控抄襲　導演、製片、監製全部不起訴

2天前預言「地球睡醒了」！專家：未來規模8以上地震會很頻繁

撿到刮刮樂帶回家　婦倒賠4千元

【KTV會遇到的事情】飆高音遇「店員進門」　尷尬到瞬間唱不下去XD

社會熱門新聞

即／酷聖石給客人喝消毒水！食安處重手開鍘

快訊／上班快改道！　國1「大型起重機故障」塞爆

即／雨炸台灣南部！屏東「8鄉」明天停班停課

台南噁男向小姨子伸狼爪：妳的胸部是高中生最大

豬肉攤老闆欠錢被催債　怒持殺豬刀砍友

「中山之狼」現況曝　昔無恥稱：她要我性侵的

前遠航所屬MD-82　台北分署8/5第2度拍賣

即／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見男屍

「闖女廁」申請延役沒過　上尉告國防部勝訴

29年前「中山之狼」超壞　新店山區囚禁2女

高雄港休旅車墜海畫面曝　車內僅一黑狗游出

無牌機車載女闖國道比「YA」台南落網

中山之狼集團行凶實錄！　29年性侵劫殺多名婦女

冷氣安裝意外　修車廠老闆觸電一度昏迷

更多熱門

相關新聞

美媒：台灣關稅協議恐淪美中談判籌碼

美媒：台灣關稅協議恐淪美中談判籌碼

知情人士透露，由於川普仍在與中國針對貿易談判，因此台灣恐隨時得為遭川普排除在貿易關係之外的情況做準備，且無法再依賴白宮支持。

「識讀中國教材」9月上路 國台辦：造成台灣青年國家認同扭曲

「識讀中國教材」9月上路 國台辦：造成台灣青年國家認同扭曲

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

彰化吊車勾線　電桿倒下砸山友

彰化吊車勾線　電桿倒下砸山友

大罷免失敗有2首要戰犯！　游盈隆：沈伯洋還要被縱容到幾時？

大罷免失敗有2首要戰犯！　游盈隆：沈伯洋還要被縱容到幾時？

關鍵字：

彰化強降雨警方應變積水台灣

讀者迴響

熱門新聞

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎

快訊／日本海嘯警報升級　浪高孔達3公尺

沈玉琳傳昏迷！疑因「爆性肝炎引發腦水腫」進加護病房

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面