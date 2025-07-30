海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去　網友洗版

▲氣象署地震測報中心主任吳健富，說明海嘯警訊。（圖／氣象署直播）

記者周亭瑋／綜合報導

俄羅斯遠東堪察加半島外海今（30）日上午發生規模8.8的強震，中央氣象署初步研判，該地震所引發海嘯，預計於下午1時18分開始影響台灣。對此，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文叮嚀，請勿前往海邊、港口、防波堤、河口與海堤附近活動，掀起熱烈討論。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早發文表示，因俄羅斯堪察加半島發生規模8.8強震，海嘯預計在下午1時18分抵達台灣，「請勿前往海邊、港口、防波堤、河口與海堤附近活動，海嘯並非普通海浪，是由海底地震引發的大規模海水位變動，可能伴隨多次海水快速退潮與強烈回湧，極具危險。」

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最後，粉專也叮囑，「請勿驚慌，但務必小心，提高警覺！」另外，目前海嘯預估，東南沿海（台東成功～屏東滿州）、西南沿海（台南～屏東恆春）為30公分至1公尺，台灣其餘海岸則在30公分以下。

對此，網友們紛紛回應，「30cm就足以破壞了，有些地勢比海平面低的村莊，還是要嚴防」、「好可怕」、「天啊～南部沿海地區災民，擔心了」、「無論如何沿海岸邊還是暫時別靠近，以防萬一」、「晚點會改發海嘯警報嗎」。

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