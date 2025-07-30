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買威而鋼、開房間全由廠商買單　桃園最淫貪官二審判10年4月

▲桃園檢調查出前桃園市府經發局長朱松偉向廠商索賄被依10個貪污罪起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府經發局前局長朱松偉，二審遭判刑10年4月。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

行政院前副院長鄭文燦在擔任桃園市長期間，屬下經發局長朱松偉，因大量索賄，包含買威而鋼、與女友開房全都讓廠商買單，被媒體封為「最淫貪官」。朱松偉一審因收賄罪遭判刑13年，案經上訴，高等法院二審審理後，30日改判10年4月。可上訴。

朱松偉為台大土木工程博士畢業，曾任健行科大行銷與流通管理系副教授、清雲科大運籌管理學研究中心主任。他後來轉進政治圈，先到高雄市政府交通局擔任主秘，再被鄭文燦延攬，擔任桃園航空城公司總經理，而後更轉進桃園市府擔任經發局長，是鄭文燦口中「不可多得的人才」。

不過朱松偉自2016年6月9日至2018年12月25日任職桃園市政府前經發局長期間，就開始大量索賄。除了現金、高價3C產品以外，還向廠商索取「原廠的威而鋼」，甚至連與女友開房間的費用，都讓廠商買單。檢方偵查終結後，依照「違背職務收賄」等多項罪名，對朱松偉提起公訴。一審重判有期徒刑13年、褫奪公權5年。

案經上訴，高等法院二審審理期間，朱松偉仍否認犯案。其中高院曾傳喚涉嫌行賄的台鎔科技材料公司副董事長顏豐進，檢方認為他請託朱松偉放行通過汙染物排放權，朱傳訊息給權責單位稱「老闆的朋友，麻煩趕快呈核到本部」，顏男公司2周內就得許可，顏之後也回贈朱2張席琳狄翁演唱會門票、價值2萬7千元。另外也發現朱松偉向廠商索取威而鋼，廠商送來「台版威而鋼」遭朱拒收，堅持要「原廠的」。

全案於30日宣判，朱松偉獲得改判有期徒刑10年4月、褫奪公權4年。另外同案行賄的被告，顏豐進一審判刑4月，上訴後二審改判刑3月；廠商楊雲榮、吳耿毓，上訴後也分別獲得輕判2月、5月刑期，皆可以易科罰金。

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