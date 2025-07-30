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貴婦奈奈一家捲10億落跑...獨留最衰麻醉師！減脂害命二審再判刑

▲▼貴婦奈奈男友父母遭檢方發布通緝之外逃黃立雄、黃林麗真夫妻。（圖／記者陳煥丞攝）

▲貴婦奈奈的公公、名醫黃立雄已遣返回台。但診所的醫療糾紛，目前仍由麻醉師一人面對。（圖／記者陳煥丞攝）

記者吳銘峯／台北報導

網紅「貴婦奈奈」的丈夫黃博健、公公黃立雄，共同經營的醫美診所「杏立博全」2018年11月惡性倒閉，一家人捲款10億元潛逃加拿大，但遭陸續遣返。而診所先前有一名女患者因減脂手術後死亡，檢方在黃家人落跑期間，對獨留在台灣的胡姓麻醉師提起公訴，一審將胡男判刑6月、緩刑2年。案經上訴，高等法院二審30日駁回上訴，仍判刑6月、緩刑2年。可上訴。

「貴婦奈奈」本名蘇陳端，自2004年起在無名小站經營「貴婦奈奈的福態日記」部落格，人氣漸漲，更是第一屆百萬部落客得主。她2011年與醫師黃博健結婚，之後與公公、台大名醫黃立雄，共同成立醫美診所「杏立博全」。

不過2018年11月間傳出診所惡意倒閉，多家廠商因收取不到貨款，報警處理，檢警遍尋不到貴婦奈奈一家人，網路傳言一家人因過著豪奢生活，經營不善，決定捲款10億元潛逃加拿大。2019年初檢方對3人發布通緝，隨後外交部也依法註銷3人的中華民國護照，並向加拿大官方行文，希望能將3人引渡回台。

而黃立雄夫婦在去年5月間遭遣返回台，另外貴婦奈奈也在今年5月間遭遣返回台，均獲得交保、電子監控。目前僅剩黃博建一人，滯留在加拿大境內。

而本案是在貴婦奈奈一家落跑後所爆發的醫療糾紛。一名何姓女病患的家屬起訴指稱，2016年10月間赴診所接受超音波減脂及雙側眼周電波拉皮等療程，胡姓麻醉師術前卻未依醫療常規卸除何女水晶指甲，導致女子在療程實施中發生唇色略白及膚色異常現象、血氧飽和度的探測數值持續降低，即便療程結束仍昏迷不醒。何女最後送台大醫院急救，最後仍因腦幹受損過於嚴重而死亡。家屬提告，由於當時僅剩胡男一人還在國內，檢方依照「過失致死」罪嫌提起公訴。

一審法院審理後，將胡男判處有期徒刑6月、緩刑2年。案經上訴，高等法院30日駁回上訴，維持胡男刑期6月、緩刑2年。另外本案民事求償部分，先前高院判決黃立雄、黃博建與胡男三人，須連帶賠償867萬餘元，目前仍在最高法院審理中。

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